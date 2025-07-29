Açık 32.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.07.2025 20:15

BM'den soykırımcı Netanyahu'nun "Gazze'de açlık yok" açıklamasına tepki

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de açlık olmadığına ilişkin açıklamalarıyla ilgili, "Sıklıkla çok büyük boyutta bir açlık olduğuna dikkati çekiyoruz. Daha fazla açlık ve kıtlığı önlemek için acil ve kapsamlı bir eyleme ihtiyaç olduğu gerçeği inkar edilemez." açıklamasında bulundu.

BM'den soykırımcı Netanyahu'nun "Gazze'de açlık yok" açıklamasına tepki

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, AA muhabirinin Netanyahu'nun Gazze'de çocukların kıtlıktan ölmediğine ve burada hiç kıtlık olmadığına ilişkin açıklamasına dair sorularını yanıtladı.

BM'nin gerekli sonuçları çıkarmak için bilgi sağladığını kaydeden Haq, "Daha fazla açlık ve kıtlığı önlemek için acil ve kapsamlı bir eyleme ihtiyaç olduğu gerçeği inkar edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Haq, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunun da Gazze'deki korkunç durumu ortaya koyduğunu ifade ederek, sıklıkla çok büyük boyutta açlık olduğuna dikkati çektiklerini vurguladı.

Gazze'de açlık krizi yaşanıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, X hesabında paylaştığı videoda "Gazze'de açlık yok, Gazze'de açlık politikası yürütülmüyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 147 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Netanyahu İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Gazze'de açlığın sembolü bebeğin doktoru, katil İsrail'in iddialarını yalanladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:59
BM: İsrail'in kısıtlı yardım giriş izni Gazze'de ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor
20:57
THY uçağının iniş takımlarında arıza
20:14
Gazze'de açlığın sembolü bebeğin doktoru, katil İsrail'in iddialarını yalanladı
20:06
Türkiye ile Kazakistan arasında 20 anlaşma imzalandı
19:45
Katil Netanyahu'nun ABD'deki imajı tarihin en düşük seviyesinde
20:56
Tokayev: Türkiye, savunma alanında ve askeri alanda çok başarılı
İstanbul’da sıcak hava etkili oldu
İstanbul’da sıcak hava etkili oldu
FOTO FOKUS
Otomobilin motor bölümüne giren kedi 3 şehir gezdi
Otomobilin motor bölümüne giren kedi 3 şehir gezdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ