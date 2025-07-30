Japonya'nın Pasifik kıyısı boyunca 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısı yapıldı

Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre yetkililer, 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısının ardından "tüm uyarılar kaldırılana" kadar bölgeyi tahliye etme çağrısında bulundu.

Depremler sonrası, Miyagi eyaletindeki İşinomaki limanında 50 santimetrelik, Tokaçi limanında 40 santimetrelik bir tsunami ve Hokkaido'nun güneydoğu kesimindeki Erimo kasabasında 30 santimetrelik bir dalga kaydedildi.

Tohoku ve Kanto bölgelerinde de 20 ila 40 santimetre yüksekliğinde dalgalar gözlemlendi.

Öte yandan ilk belirlemelere göre büyük bir hasar rapor edilmedi.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Severo-Kurilsk limanında yaşanan yıkım. https://t.co/qogJijymtS pic.twitter.com/BzNNLSaGdB — TRT HABER (@trthaber) July 30, 2025

Japonya Meteoroloji Ajansı, Kamçatka yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından ülkenin Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yapılmasının ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Ajans yetkilisi Kiyomoto Masaşi, kıyıya veya nehirlere yakın olan kişileri derhal daha yüksek bir yere tahliye etmeye ve uyarı kaldırılana kadar güvenli bir yerde kalmaya çağırdı.

Tsunamilerin uzun bir süre boyunca tekrar tekrar vurabileceği konusunda uyarıda bulunan Kiyomoto, artçı dalgaların daha büyük olabileceğini söyledi.