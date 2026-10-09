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Dünya
AA 09.10.2026 14:27

2026 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Navi Pillay'dan Trump'a esprili gönderme

Barış ve uluslararası hukuka yönelik çalışmalarından dolayı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Navi Pillay, ABD Başkanı Donald Trump'ın ödülü kendisinin hak ettiğine yönelik açıklamalarına gönderme yaparak, "Biraz daha alkışlarsanız bu ödülü Trump ile paylaşabilirim" dedi.

2026 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Navi Pillay'dan Trump'a esprili gönderme

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Pillay'ın ödülü kazandığını öğrendiği anlara ilişkin video paylaştı.

Callamard, paylaşımında, "İnanılmaz bir an. Navi Pillay, Nobel Barış Ödülü'nü kazandı. Şu an birlikte Nürnberg Mahkemesi'ndeyiz. Bu ödül için daha güçlü bir sembol düşünemiyorum. Hepimiz çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Pillay da insan haklarını savunan meslektaşlarıyla birlikte olduğu bir anda ödülü kazandığını öğrenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son olarak Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdiği bir rapor üzerinde çalıştığını hatırlatan Pillay, bu çalışmasının ardından cesaretinden dolayı takdir edildiğini söyledi.

Bunun kendisini şaşırttığını ifade eden Pillay, "Gerçeği söylemek için neden cesarete ihtiyaç duyulsun?" dedi.

Pillay, Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nü kendisinin hak ettiğine yönelik açıklamalarına da gönderme yaparak, "Biraz daha alkışlarsanız bu ödülü Trump ile paylaşabilirim." diyerek espri yaptı.

2026 Nobel Barış Ödülü, barışın sağlanması ve uluslararası hukukun güçlendirilmesi konusundaki çabalarından dolayı Güney Afrikalı hukukçu Pillay'a verilmişti.

Pakistan, İsrail ve Kamboçya, Trump'ı çeşitli çatışmaların çözümüne katkıları nedeniyle 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini açıklamıştı. Trump da daha önce birçok kez ödülü hak ettiğini savunmuştu.

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