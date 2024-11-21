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Dünya
Independent 21.11.2024 08:44

132 hamsterın kaçtığı uçak dört gün boyunca havalanamadı

Portekiz'de bir uçak, kargo bölümündeki 132 hamsterın zarar gören kutularından kaçmasının ardından dört gün boyunca havalanamadı. Hamsterların tamamının bulunmasının ardından uçak, yeniden gökyüzü ile buluştu.

132 hamsterın kaçtığı uçak dört gün boyunca havalanamadı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, 13 Kasım Çarşamba günü Lizbon'dan Sao Miguel Adası'na, Portekiz’in Azor Adaları'na giden uçakta taşıma kutularında hamsterlar, sansar ve kafeste kuşlar ile birlikte bir evcil hayvan mağazasına teslim edilmek üzereydi.

Ancak Ponta Delgada Havaalanı’na varıldığında, hamsterların bulunduğu kutuların hasar gördüğü ve içinin boş olduğu fark edildi.

Uçak, güvenlik önlemleri gereği yere indirildi ve personel, 132 hamsterı yakalamaya çalıştı.

Hamsterlar, kargo bölümünde saklanarak kaçarken, personelin onları bulması birkaç gün sürdü. Sonunda kalan 16 hamster, pazar günü yakalandı.

Tüm hamsterlar yakalandıktan sonra, Airbus A321neo uçağı, yolcu taşımadan, “feribot uçuşu” ile Lizbon’a geri döndü.

Uçak, pazar günü 13.30'da Lizbon’a iniş yaptı.

TAP Air Portugal, uçakta hamsterların neden olduğu herhangi bir ciddi hasarın olup olmadığını kontrol etmek üzere kapsamlı bir inceleme yapacağını duyurdu.

Bu olay, Los Angeles’a giden bir uçakta benzer bir durumun yaşandığı günlere denk geldi.

Ekim ayında sosyal medyada yayılan bir videoda, uçağın içindeki bir ışık armatüründe bir sıçan ya da benzeri bir kemirgenin görüldüğü anlar paylaşılmıştı.

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