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Dünya
Futurism.com 21.11.2024 08:01

NASA yüzlerce çalışanı daha işten çıkarıyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bir kez daha toplu işten çıkarmalara gidiyor. Bu kez de Kaliforniya'daki ünlü Jet Propulsion Laboratory (JPL), iş gücü azaltımından en çok etkilenen birim oldu.

NASA yüzlerce çalışanı daha işten çıkarıyor

JPL, salı günü yaptığı açıklamada, 325 çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurdu.

Bu sayı, laboratuvarın toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ine tekabül ediyor. Bu yıl içinde ikinci kez böyle bir adım atan JPL, şubat ayında da bütçe kesintileri nedeniyle 530 çalışanını işten çıkarmıştı.

JPL Direktörü Laurie Leshin, çalışanlara gönderdiği bir notta şu ifadeleri kullandı:

"Bu mesajı yazmak zorunda kalmayacağımı umuyordum. Ancak, azalan bütçeler ve önümüzdeki iş yükü tahminlerine dayanarak, tüm alanlarda kemer sıkma politikası uygulamak zorunda kaldık ve bunun etkilerini işten çıkarmalarda göreceksiniz."

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Bütçe kesintilerinin etkisi

JPL’nin en çok etkilendiği alanlardan biri, NASA’nın Mars Sample Return (Mars Örnek Getirme) misyonu için ayrılan bütçenin ciddi şekilde azaltılması oldu.

Geçtiğimiz yıl 900 milyon doları aşan bu bütçe, 2024 için yalnızca 300 milyon dolara düşürüldü. Bu durum, milyarlarca dolarlık projenin geleceğini belirsiz bir hale getirdi.

Ancak Leshin, bu son işten çıkarmaların doğrudan Mars misyonuyla ilgili olmadığını ve alınan kararların, 2025 federal mali yılı için mevcut fonlara uyum sağlamak adına yapıldığını belirtti.

İş gücü azaltımının, laboratuvarın teknik, proje, iş ve destek birimleri dahil olmak üzere tüm alanlarına yayıldığı ifade edildi.

Yine de Leshin, işten çıkarmaların başlangıçta beklenenden daha düşük düzeyde gerçekleştiğini vurguladı.

NASA'nın bütçe mücadelesi

NASA, 2024 bütçesi için artış talep etmesine rağmen, bütçesi yüzde 2 oranında düşürüldü ve istediği miktardan 2 milyar dolar daha az bir kaynak sağlandı. Bu durum, VIPER adlı Ay keşif aracı misyonunun iptal edilmesine de neden oldu. NASA, bu proje için halihazırda 450 milyon dolar harcamıştı.

Daha da dikkat çekici olan, NASA’nın geçen yıl ABD ekonomisine 75,6 milyar dolarlık bir katkı sağladığını açıklaması. Bu rakam, kurumun yıllık bütçesinin yaklaşık üç katına denk geliyor. Sadece ekonomik boyutu ele alındığında bile NASA'nın hak ettiği desteği almadığı açıkça görülüyor.

Başkan seçilen Donald Trump'ın yönetiminin NASA’nın bütçesi üzerindeki etkileri ise merak konusu. Ancak Leshin, bu işten çıkarmaların seçim sonuçlarından bağımsız olduğunu ve hangi başkan yönetimde olursa olsun gerçekleşeceğini söyledi.

NASA, hem bilimsel hem ekonomik katkılarıyla ulusal bir değer olmayı sürdürürken, kurumun bütçe kısıtlamaları nedeniyle aldığı bu kararlar, uzay araştırmalarının geleceğini yeniden sorgulatıyor.

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