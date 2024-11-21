Avustralya'da 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yasak planı

Avustralya İletişim Bakanı Michelle Rowland, Perşembe günü parlamentoda Online Güvenlik Yasası'nda değişiklik yapılmasını öngören tasarıyı sundu. Rowland, bu düzenlemeyi "dünya lideri sosyal medya reformu" olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Albanese hükümeti, sosyal medya erişiminde alt sınırı 16 yaş olarak belirleyen dünya çapında öncü bir yasa getiriyor. Bu reform, gençleri korumak ve ebeveynlere onların yanında olduğumuzu göstermek için yapılıyor."

Tasarıya göre sosyal medya platformlarının, yaş sınırını ihlal eden kullanıcıların hesap açmasını engellemek için “makul adımlar” atması gerekiyor.

Bu adımları atmayan şirketlere ağır para cezaları uygulanacak. Yasağın TikTok, X (eski adıyla Twitter), Instagram ve Snapchat gibi popüler platformları kapsaması bekleniyor, ancak yasaklı hizmetlerin kesin listesi henüz açıklanmadı.

Uygulama süreci ve tepkiler

Tasarı, hem hükümet hem de muhalefet partilerinden destek almış durumda ve kabul edilmesi halinde bir yıl içinde yürürlüğe girecek.

Bakan Rowland, düzenlemenin sorumluluğu çocuklara veya ebeveynlere değil, sosyal medya platformlarına yüklediğini belirterek şunları söyledi:

"Bu, genç Avustralyalılar için daha güvenli ve sağlıklı bir çevrimiçi ortam oluşturmayı desteklemekle ilgili."

Bu düzenleme, son dönemde çevrimiçi zorbalık nedeniyle yaşamına son veren çocuklarla ilgili gündeme gelen üzücü olayların ardından geldi.

Ayrıca, ebeveynlerden, çocuklarının çevrimiçi olma baskısıyla başa çıkmakta zorlandıklarına dair birçok şikayet alındı.

Ebeveynler ve yasak yanlısı kampanyacılar, tasarıyı teknoloji şirketlerini çocukların çevrimiçi güvenliği konusunda hesap vermeye zorlamak için geç kalınmış bir adım olarak nitelendiriyor.

Ancak eleştirmenler, yasağın gençlerin destek ağlarına erişimini kısıtlayabileceği ve yasağı çiğneyenler için daha büyük riskler yaratabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Hükümet, yaş doğrulama teknolojisini test etmek üzere İngiltere merkezli Age Check Certification Scheme ile bir pilot uygulama başlattı.

Ayrıca, sağlayıcıların kullanıcıları güvende tutması ve çevrimiçi zararları önlemesi için "dijital sorumluluk" yükümlülüğü getirilmesini öneriyor.

Düzenlemenin, gençlerin çevrimiçi ortamdaki güvenliğini artırması beklenirken, yasağın etkinliği ve yan etkileri önümüzdeki süreçte tartışılmaya devam edecek.