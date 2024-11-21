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Dünya
Techtimes 21.11.2024 07:24

Bluesky, Twitter/X kullanıcılarının göçüyle 20 milyon kullanıcıya ulaştı

Elon Musk’ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) platformuna rakip olarak ortaya çıkan merkeziyetsiz sosyal ağ Bluesky, kullanıcı sayısını 20 milyona çıkardı. Platform, Musk’ın son dönemdeki tartışmalı kararlarının ardından X’ten ayrılan kullanıcıların yoğun ilgisiyle büyümeye devam ediyor.

Bluesky, Twitter/X kullanıcılarının göçüyle 20 milyon kullanıcıya ulaştı

Bluesky’ın kullanıcı tabanı, Instagram Threads’in 275 milyonu aşan aktif aylık kullanıcı sayısının gerisinde kalsa da büyüme hızı dikkat çekiyor.

Pazar araştırma şirketi Similarweb’e göre, Bluesky’ın ABD’deki günlük aktif kullanıcı (DAU) sayısı, Threads ile arasındaki farkı büyük ölçüde kapattı.

15 Kasım’da Bluesky’ın en yoğun günlerinden birinde, Threads’in liderliği ABD’de sadece 1,5 katlık bir farka düştü.

Ayrıca Bluesky, ABD ve İngiltere’deki günlük web sitesi ziyaretlerinde Threads’i geride bıraktı. Küresel çapta hala Threads küçük bir liderlik sürdürse de Bluesky arayı hızla kapatıyor.

Mobil uygulama kullanımında rekor artış

Bluesky’ın mobil uygulaması da büyük bir ivme kazandı. Similarweb’in verilerine göre, ABD’de Kasım ortasındaki seçimlerin ardından kullanım oranı yüzde 519 arttı.

Uygulama, 13 Kasım’da ABD App Store’da birinci sıraya yükselerek Threads ve X’i geride bıraktı. Android kullanım oranları ise yıl boyunca yüzde 360’tan fazla artış gösterdi.

Bu büyümenin önemli nedenleri arasında, X’in kullanıcı verilerini bir yapay zeka şirketine satma ve engelleme özelliğini değiştirme gibi tartışmalı kararları bulunuyor.

Ayrıca, Elon Musk’ın X platformunu Donald Trump’ın başkanlık kampanyasını desteklemek için kullanması da birçok kullanıcıyı platformdan uzaklaştırdı.

2023’te başlayan büyüme ivmesi

Bluesky, Şubat 2023’te halka açıldıktan sonra büyük bir ivme yakaladı. Eylül ayında 9 milyon olan kullanıcı sayısı, Kasım ayında 20 milyona ulaştı. ABD seçimlerinden bu yana platform, günde 100 bin yeni kullanıcı kazanıyor.

Bluesky, sosyal medya devleri X ve Threads karşısında ciddi bir rakip olduğunu gösteriyor.

Platform, kullanıcılarına "gerçek" insan bağlantısı sunduğunu iddia ederek daha samimi bir deneyim arayanları cezbediyor.

Bluesky kullanıcılarının özel algoritmalar oluşturabilmesi, kendi başlangıç paketlerini tasarlayabilmesi ve kişiselleştirilmiş alan adları gibi özellikler, platformun rakiplerinden ayrılmasını sağlıyor.

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