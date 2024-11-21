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Dünya
The Guardian 21.11.2024 06:59

Kanada'da belediye meclisi Kral Charles'a sadakat yemini etmeyi reddetti

Kanada’nın Yukon bölgesindeki Dawson City kasabasının belediye meclisi, Kral Charles’a zorunlu sadakat yemini etmeyi reddetmesi nedeniyle haftalardır işleyişini durdurmuş durumda. Meclis üyeleri, yerli halklarla Kraliyet arasında yaşanan tarihi sorunları gerekçe göstererek yemin etmeyi kabul etmedi.

Kanada'da belediye meclisi Kral Charles'a sadakat yemini etmeyi reddetti

Yerel yönetim yasalarına göre, seçilmiş yetkililerin yemin etmesi zorunlu. Ancak, belediye başkanı seçilen Stephen Johnson ve meclis üyeleri, "Kral Charles ve onun varislerine sadık kalacaklarına" dair yemini etmemekte kararlı.

Johnson, bu kararı, Tr’ondek Hwech’in kabilesinden meclis üyesi Darwyn Lynn ile dayanışma içinde aldıklarını belirtti.

Johnson, "Bu karar, Kral Charles’a karşı saygısızlık amacı taşımıyor. Aynı zamanda Kanada genelinde Kraliyet’e karşı bir meydan okuma değil" ifadelerini kullandı. Meclis üyeleri, bu duruşlarının yerel halkın tarihine ve kimliğine duyulan saygının bir göstergesi olduğunu vurguluyor.

Dawson City, "Kuzey’in Paris’i" olarak bilinen bir kasaba.

Ancak kasabanın bulunduğu alan, 1800'lerin sonlarında yaşanan Klondike Altına Hücum dönemi öncesinde, Tr’ondek Hwech’in halkının avlanma ve balıkçılık yaptığı Tr’ochëk bölgesiydi.

Altına hücum ile bölgeye 17 bin kişinin gelmesi, yerli halkın buradan zorla uzaklaştırılmasına yol açtı.

Alternatif çözümler gündemde

Yukon bölgesel hükümeti, tüm meclis üyelerinin kendilerini yönetime dahil hissedeceği bir çözüm arayışında olduğunu açıkladı.

Ancak, 10 Aralık’a kadar bir uzlaşı sağlanamazsa, meclis üyeleri görevlerinden ayrılacak ve yeni bir seçim düzenlenecek.

Kraliyet yemini tartışmaları yayılıyor

Bu olay, Kanada’da Kraliyet’e sadakat yemini zorunluluğuna yönelik ilk tartışma değil. 2022’de Quebec eyaleti, seçilmiş yetkililer için bu yemini kaldıran bir yasayı yürürlüğe koymuştu.

Eyalet milletvekillerinden Gabriel Nadeau-Dubois, yemini "geçmişten kalma bir kalıntı" olarak nitelendirmişti.

Yine de bazı yerli liderler, Kraliyet ile imzalanan antlaşmaları, iki ulusun barış içinde bir arada yaşayabileceği karşılıklı bir güven göstergesi olarak değerlendiriyor.

Dawson City Belediye Meclisi’nin kararının arkasında, yerel bir dayanışma ve tarihsel adaletsizliklerin hatırlanması amacı yatıyor.

Belediye Başkanı Johnson, “Bu bir protesto değil, birlikte hareket ettiğimizin bir ifadesi” diyerek durumu özetledi.

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