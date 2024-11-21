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Dünya
Independent 21.11.2024 06:50

İngiltere ordusunda milyonlarca sterlinlik kesinti: Deniz ve hava araçları iptal ediliyor

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, ülkenin savunma bütçesinden 500 milyon sterlin tasarruf sağlamak amacıyla altı eski projeyi iptal ettiğini duyurdu. Bu kapsamda, Kraliyet Donanması'na ait iki amfibi hücum gemisi, bir fırkateyn, 31 helikopter ve insansız hava araçları (İHA) envanterden çıkarılacak.

İngiltere ordusunda milyonlarca sterlinlik kesinti: Deniz ve hava araçları iptal ediliyor

Healey, Parlamento’da yaptığı açıklamada, iptal edilen projelerin "eski teknolojiye dayandığını" ve bakım maliyetlerinin yüksek olduğunu belirtti.

Bakan, "Uzun yıllar boyunca askerlerimiz ve denizcilerimiz eski ekipmanlarla görev yapmak zorunda kaldı. Bu temeli onarmaya başladık," dedi.

İptal edilen projeler arasında HMS Bulwark ve HMS Albion isimli amfibi hücum gemileri yer alıyor. Healey, bu gemilerin bakımının her yıl 9 milyon sterline mal olduğunu, ancak aktif operasyonel görevlerde kullanılmadığını ifade etti.

Ayrıca, HMS Northumberland isimli fırkateyn ve iki yakıt tankeri de ekonomik ömürlerini doldurdukları gerekçesiyle envanterden çıkarılacak.

Helikopter ve İHA'lar hizmet dışı

Savunma Bakanlığı, 14 adet Chinook ve 17 adet Puma helikopterinin de kullanımdan kaldırılacağını açıkladı.

Yeni helikopter programlarının devreye girmesinin birkaç yıl süreceği belirtiliyor. Ayrıca, teknik sorunlarla gündeme gelen Watchkeeper MK1 İHA'ları da envanterden çıkarılacak.

Personel ödemelerinde artış

Healey, kesintilere rağmen ordu personelinin motivasyonunu artırmak için yeni teşvikler sunulacağını belirtti. 2024 Nisan ayından itibaren, ek üç yıl hizmete devam eden hava aracı mühendislerine 30.000 sterlinlik bir ödeme yapılacağı açıklandı. Benzer şekilde, kara kuvvetlerinde dört yıl hizmet veren askerlere ise 8.000 sterlinlik bir ödeme planı getirilecek.

Muhalefetten sert eleştiriler

Savunma kesintileri, muhalefet partileri tarafından tepkiyle karşılandı. Muhafazakâr Parti’nin Savunma Sözcüsü James Cartlidge, "Bu kesintiler, hükümetin savunma bütçesini GSYH'nin yüzde 2.5’ine çıkarma hedefinden uzak olduğunu gösteriyor." dedi.

Liberal Demokrat Parti Savunma Sözcüsü Richard Foord ise yeni helikopterlerin 2027’ye kadar teslim edilmeyeceğini, Pumaların yerine gelecek araçların ise 2030’dan önce hazır olamayacağını belirtti.

Daha fazla kesinti yolda mı?

İngiltere hükümeti şu anda bir stratejik savunma değerlendirmesi yürütüyor ve daha fazla kesinti yapılabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Savunma düşünce kuruluşu RUSI’nin Askeri Bilimler Direktörü Matthew Savill, "Bu kesintiler, mevcut uluslararası ortamda savunma kaynaklarının ne kadar kısıtlı olduğunu gösteriyor" yorumunda bulundu.

Savill, özellikle Kraliyet Donanması'nın geleceği, helikopter kapasiteleri ve Kraliyet Deniz Piyadeleri'nin rolüne ilişkin stratejik kararların savunma değerlendirmesi sonrası netleşeceğini ifade etti.

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