Teksas, Trump'a göçmen sınır dışı etme merkezleri için arazi önerdi

Teksas Genel Arazi Ofisi tarafından Trump’a gönderilen mektupta, bu arazinin "ülke tarihindeki en büyük suçlu göçmen sınır dışı operasyonu" için işleme, gözaltı ve koordinasyon tesisleri kurulmasına uygun olduğu belirtildi.

Trump, seçim kampanyası boyunca milyonlarca göçmeni sınır dışı edeceği ve bu süreçte Ulusal Muhafızları devreye sokacağı yönünde vaatlerde bulunmuştu.

Ancak bu planın, büyük maliyet ve lojistik zorluklar ile insan hakları gruplarından gelecek yasal itirazlarla karşılaşması bekleniyor.

“Sınır dışı operasyonları için hazırız”

Teksas Arazi Komiseri Dawn Buckingham, Fox News’a verdiği demeçte, önerilen arazinin düz ve inşaata elverişli olduğunu belirterek, “Bu araziye çok kolay bir şekilde bir gözaltı merkezi inşa edebiliriz” dedi.

Arazinin önceki sahibinin bir sınır duvarı inşasına izin vermediği ve emniyet güçlerinin bölgeye erişimini engellediği ifade edildi.

Trump’ın sınır politikalarına destek veren Teksas eyalet yönetimi, başkanın göçmenleri sınır dışı etme planlarına tamamen destek verdiklerini açıkladı. Buckingham, "Bu suçluları ülkemizden göndermek için Trump yönetimiyle tam bir uyum içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Demokrat eyaletlerden tepki

Ancak Demokrat valiler tarafından yönetilen California, Arizona ve New Mexico eyaletleri, kitlesel sınır dışı operasyonlarına destek vermeyeceklerini duyurdu.

Trump’ın geçiş dönemi sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada, "Trump, sınırı güvence altına almak ve topluluklarını korumak için tüm gücünü seferber edecek" dedi.

Göçmen gözaltı merkezlerinin durumu

Yeni sınır tesislerinin nasıl görüneceği netleşmese de Trump’ın atadığı "sınır sorumlusu" Tom Homan, bu merkezlerin çadır benzeri "yumuşak yapılı" tesisler olabileceğini belirtti.

Hâlihazırda kullanılan göçmen tesisleri arasında Gümrük ve Sınır Koruma tarafından kısa süreli kullanım için tasarlanmış çadır benzeri alanlar ile Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından kullanılan betonarme yapılar bulunuyor.

ICE verilerine göre, şu anda göçmen gözaltı merkezlerinde 38.863 kişi tutuluyor. Bunların 12.000'den fazlası Teksas’taki tesislerde yer alıyor.

Teksas’ın Trump’a sunduğu teklif, ABD’de göç politikaları konusundaki bölünmüşlüğü daha da derinleştirecek gibi görünüyor. Demokratların kontrolündeki şehirler ve eyaletler, federal göçmenlik otoritelerine yardım etmeyi reddederken, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyaletler Trump’ın politikalarına destek veriyor.

Göç Politikası Enstitüsü’nden Kathleen Bush-Joseph, bu durumun "kırmızı ve mavi eyaletler arasındaki uçurumu genişletebileceğini" ifade ederek, “Göçmenler mavi eyaletlerde yakalanırsa ve bu eyaletlerde uygun tesisler yoksa, kırmızı eyaletlere nakledilmeleri gerekebilir” dedi.