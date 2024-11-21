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Dünya
AA 21.11.2024 06:21

AB'den "Gazze'deki mağdurların çoğunu çocuklar oluşturuyor" açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Gazze başta olmak üzere Filistin'deki durum, mağdurların çoğunluğunu çocukların oluşturduğu trajediyi gösteriyor." dedi.

AB'den "Gazze'deki mağdurların çoğunu çocuklar oluşturuyor" açıklaması

Ürdün Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite tarafından Borrell'e uluslararası siyasetteki rolü nedeniyle fahri doktora unvanı verildi.

Üniversitedeki törende konuşan Borrell, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret ederek, "bunu çocuklara ve onların geleceklerine açılmış bir savaş" olarak nitelendirdi.

"Gazze başta olmak üzere Filistin'deki durum, mağdurların çoğunluğunu çocukların oluşturduğu trajediyi gösteriyor." ifadesini kullanan Borrell, uluslararası insan haklarının apaçık ihlal edilerek her gün onlarca çocuğun öldürüldüğünü hatırlattı.

Borrell, barışın sağlanması için yasa dışı işgallere, katliamlara ve masum insanlara uygulanan açlık politikasına son verilmesi gerektiğini belirterek, bu bağlamda kapsamlı ve tarafsız bir soruşturmanın da son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Josep Borrell ayrıca giderek kutuplaşan dünyada ayrılıkçılıkla mücadele edilmesi ve anlayış köprülerinin kurulması çağrısında bulundu.

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