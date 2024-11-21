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Dünya
AP 21.11.2024 06:38

Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara satıldı

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın “Comedian” adlı eseri, New York’taki Sotheby’s müzayedesinde tam 6,2 milyon dolara alıcı buldu.

Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara satıldı

Eser, yalnızca bir muz ve onu duvara tutturmak için kullanılan gümüş renkli bir koli bandından oluşuyor. Eseri satın alan kişi ise ünlü kripto para platformu TRON’un kurucusu Justin Sun oldu.

Cattelan’ın 2019 yılında Art Basel Miami Beach’te sergilenen bu eseri, o dönemde sanat dünyasında büyük tartışmalara yol açmıştı.

Kimi ziyaretçiler, bu sarı muzun ve gümüş bantın birer hiciv aracı olduğunu düşünürken, kimileri eseri sanat koleksiyonculuğundaki tartışmalı standartların bir eleştirisi olarak yorumladı. Hatta bir başka sanatçı, eseri sergi sırasında duvardan alıp yemişti.

Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara satıldı

Açık artırma 800 bin dolardan başladı

Sotheby’s müzayedesinde yoğun ilgi gören eser için açık artırma, 800 bin dolardan başladı.

Dakikalar içinde fiyat 2 milyon dolara, ardından 4 milyon dolara yükseldi. Müzayede yöneticisi Oliver Barker, satış sırasında “Bu fırsatı kaçırmayın, bu sözleri daha önce hiç söyleyeceğimi düşünmemiştim: Beş milyon dolar için bir muz!” diyerek salondaki neşeli atmosferi destekledi.

Son olarak, Justin Sun yaklaşık 5,2 milyon dolarlık teklifin üzerine 1 milyon dolar da müzayede komisyonu ödeyerek toplamda 6,2 milyon doları gözden çıkardı.

Ancak Sun, eserin fiziksel hali yerine, bir “orijinallik sertifikası” satın aldı. Bu sertifika, bir muzun duvara bantlanmasıyla “Comedian” ismi altında sergilenmesine izin veriyor.

Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara satıldı

Satış sonrası bir açıklama yapan Sun, eserin sanat, internet mizahı ve kripto para dünyasını bir araya getiren kültürel bir fenomen olduğunu ifade etti.

Ayrıca, eserin “benzersiz bir sanatsal deneyim” olarak birkaç gün içinde muzun bizzat kendisi tarafından yenilerek tamamlanacağını belirtti.

Sotheby’s, Cattelan’ı “Çağdaş Sanat’ın en zeki kışkırtıcılarından biri” olarak tanımladı. Açıklamada, sanatçının geleneksel sanat dünyasını sıklıkla ters köşeye yatıran anlamlı ve tartışmalı işler ürettiği vurgulandı.

Bu sıra dışı satış, ünlü Belçikalı sürrealist ressam René Magritte’in “The Empire of Light” adlı eserinin 121,2 milyon dolara satılmasının bir gün sonrasında gerçekleşti.

Magritte’in eseri, sanatçının kariyerindeki en yüksek müzayede fiyatına ulaşarak bir rekora imza attı.

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