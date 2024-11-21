Uzmanlardan Elon Musk uyarısı: NASA'nın sonunu getirebilir

Progressive Policy Institute Ulusal Güvenlik Direktörü Peter Juul, SpaceNews'te kaleme aldığı yazıda, Musk'ın bu görevde kendi şirketi SpaceX'in çıkarına yönelik hareket etme riskinin NASA'yı bir "müteahhitlik ajansı"na dönüştürebileceğini vurguladı.

Juul, “NASA gibi bir Amerikan değerinin, Elon Musk gibi bir teknoloji oligarşisinin ellerinde zarar görebileceği tehlikesiyle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Teknik yetersizlikler ve çelişkiler

Juul, SpaceX'in Ay’a dönüş görevinde kullanılacak Starship roketiyle ilgili henüz gerekli teknik yeterlilikleri sergileyemediğini belirtti.

NASA'nın umut bağladığı bu sistemin, bir görev için 8 ila 16 yakıt tankerinin fırlatılmasını gerektirdiği öne sürülüyor.

Üstelik SpaceX'in bu düzeyde bir operasyonu gerçekleştirecek güvenilirliğe henüz ulaşamadığı iddia ediliyor.

Elon Musk'ın tartışmalı imajı

Musk’ın karakteriyle ilgili sorunlar da gündemde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakın ilişkisinden ırkçı söylemlerine, hakkında ortaya atılan cinsel taciz iddialarına kadar birçok mesele, onun ABD uzay programında kilit bir role sahip olmasını tartışmalı hale getiriyor.

NASA'nın korunması için Kongre’ye çağrı

Juul, Kongre’nin NASA’yı koruma ve kurumun faaliyetlerini tek bir özel şirkete devretmesini engelleme sorumluluğu taşıdığını ifade etti.

Ayrıca, NASA’nın "çift kaynaklı ticari sözleşme politikası"nı korumanın önemine dikkat çekerek, rekabetçi bir ortamın sağlanması gerektiğini belirtti.

NASA'nın üzerinde çalıştığı Uzay Fırlatma Sistemi (SLS), Juul’a göre ulusal çıkarlar açısından vazgeçilmez bir yetenek.

Ancak, bütçeyi aşan ve sürekli ertelenen bu proje de tartışmalı durumda.

Yine de Juul, SLS'nin benzersiz bir kapasite sunduğunu ve hem uluslararası rekabette hem de özel şirketlerin domine ettiği bir sektörde NASA'nın liderliğini sürdürmesi için bu projeye yatırım yapılması gerektiğini savundu.

Bilimsel araştırmalar tehlikede

Trump yönetiminin bilimsel gerçeklere duyarsız yaklaşımlarını da hatırlatan Juul, NASA’nın rolünün ve bilimsel araştırmaların aktif olarak tehdit altında olduğuna işaret etti.

“NASA, oligarşik eğilimlere karşı korunması gereken bir Amerikan değeri olarak kalmalı” diyen Juul, uzay ajansının bağımsızlığı ve geleceği için güçlü önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Bu tartışmalar, NASA'nın geleceğinin özel sektör ve siyasi etkilerle şekillenmesi yerine ulusal çıkarlar doğrultusunda korunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.