Parçalı Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
News Medical 21.11.2024 07:31

İlaç ve aşılar için kullanılan iğneler tarihe karışabilir

Bilim insanları, kalamarlardan ilham alarak geliştirdikleri mikrojet sistemini kullanarak ilaçları doğrudan dokuya iletebilecek bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem iğneleri ortadan kaldırarak makromoleküllerin daha etkili bir şekilde iletilmesine olanak tanıyabilir.

İlaç ve aşılar için kullanılan iğneler tarihe karışabilir

Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Novo Nordisk tarafından yürütülen araştırma, bu yenilikçi yöntemin iğnesiz bir alternatif olarak mevcut enjeksiyon yöntemlerinin etkinliğini yakaladığını gösterdi.

Kalamarlardan esinlenen teknoloji

Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, cephalopod (kafadanbacaklı) canlıların doğal jet itiş mekanizmasından ilham alan bir mikrojet sistemi geliştirildi.

Bu sistem, insülin ve RNA gibi makromolekülleri yüksek basınçlı jetlerle gastrointestinal dokuya ileterek, mevcut enjeksiyon yöntemlerinin dezavantajlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Geleneksel iğneli ilaç uygulamaları, tıbbi eğitim gereksinimi, iğne yaralanması riski ve atık yönetimi gibi zorlukları beraberinde getiriyor.

Ancak yeni sistem, bu zorlukları aşarak hastaların tedaviye uyumunu artırmayı ve ilaç emilimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Dört farklı cihaz modeli geliştirildi

Araştırmacılar, mikrojet sistemini (MiDe) gastrointestinal dokulara ilaç iletecek şekilde optimize etti.

Cihazlar, otonom ve endoskopik rehberlik için uygun olan dört farklı modelde tasarlandı. Radyal modeller (MiDeRad), ince bağırsak gibi tübüler yapılar için optimize edilirken, aksiyal modeller (MiDeAx) mide gibi geniş alanlara yönelik olarak geliştirildi.

Cihazlar, laboratuvar ortamında çeşitli parametreler (nozul çapı, basınç seviyesi, jet açısı) üzerinde test edildi.

Ex vivo denemelerde domuz dokusu kullanılarak sıvı dağılımı ve doku penetrasyonu incelendi. In vivo testlerde ise insülin, GLP-1 analogları ve siRNA gibi terapötik ajanlar domuz ve köpeklerin gastrointestinal bölgelerine iletildi.

Yüksek biyoyararlanım ve güvenli kullanım

Araştırma sonuçlarına göre, MiDe cihazları makromoleküllerin gastrointestinal dokuda biyoyararlanımını önemli ölçüde artırdı.

Örneğin, radyal endoskopik cihaz (MiDeRadEndo), domuz bağırsağında yüzde 67 biyoyararlanım sağlarken, aksiyal cihaz (MiDeAxEndo) midedeki siRNA uygulamasında yüzde 82 biyoyararlanıma ulaştı.

Ayrıca cihazın güvenlik testlerinde doku hasarı yaratmadığı ve terapötik ajanları hedef dokuya etkili bir şekilde ilettiği doğrulandı. Çift nozul tasarımı sayesinde cihazın geri tepme etkisi azaltıldı ve stabilite artırıldı.

Sonuçlar ve gelecekteki uygulamalar

Araştırmacılar, bu iğnesiz mikrojet sisteminin subkutan enjeksiyonlarla kıyaslanabilir biyoyararlanım seviyelerine ulaştığını ve gastrointestinal dokuda güvenle kullanılabileceğini belirtti.

MiDe platformu, oral ilaç uygulamaları için yenilikçi bir çözüm sunarak makromoleküllerin daha etkili bir şekilde iletilmesine olanak tanıyabilir.

Bu teknoloji, ilaç ve aşı uygulamalarında geleneksel yöntemlere alternatif olarak devrim yaratabilir.

ETİKETLER
Araştırma Aşı Çalışmaları Bilimsel Araştırma Bağırsak Mide İlaç Aşı
Sıradaki Haber
Bluesky, Twitter/X kullanıcılarının göçüyle 20 milyon kullanıcıya ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:00
Vücuduna 320 tarantula bağlanmış kaçakçı yakalandı
07:55
Güneş’in yüzeyinin en yüksek çözünürlüklü görüntüleri yayınlandı
07:47
Avustralya'da 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yasak planı
07:41
Uzmanlardan Elon Musk uyarısı: NASA'nın sonunu getirebilir
07:27
Bluesky, Twitter/X kullanıcılarının göçüyle 20 milyon kullanıcıya ulaştı
07:21
Trump’tan kaçmak isteyenler bir euroya ev almak için sıraya girdi
Meteoroloji'den 49 kente "fırtına ve sağanak" uyarısı
Meteoroloji'den 49 kente "fırtına ve sağanak" uyarısı
FOTO FOKUS
Çamura saplanan genci itfaiye ekipleri işte böyle kurtardı
Çamura saplanan genci itfaiye ekipleri işte böyle kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ