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Dünya
CNN International 21.11.2024 07:49

Güneş’in yüzeyinin en yüksek çözünürlüklü görüntüleri yayınlandı

Solar Orbiter uzay aracı tarafından elde edilen yeni Güneş görüntüleri, yıldızımızın yüzeyinin şimdiye kadar görülen en yüksek çözünürlüklü görüntülerini sunuyor.

Güneş’in yüzeyinin en yüksek çözünürlüklü görüntüleri yayınlandı

Bu görüntüler, Güneş lekeleri ve sürekli hareket halindeki iyonize gazları, yani plazmayı detaylı şekilde gözler önüne seriyor.

Elde edilen bu görüntüler, heliofizikçilere Güneş'in sırlarını daha önce hiç olmadığı kadar derinlemesine keşfetme fırsatı sunabilir.

Solar Orbiter, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA’nın ortak bir misyonu olarak, 2020 Şubat ayında uzaya fırlatılmıştı ve ortalama 42 milyon kilometre mesafeden Güneş'i gözlemliyor.

Geliştirilen görüntüler, Güneş'in manyetik alan hareketleri ve ultra sıcak Güneş koronasının (dış atmosferi) parlamasını içeren dinamik özelliklerini ortaya koyuyor.

Bu yeni görüntüler, 22 Mart 2023 tarihinde çekildi ve Solar Orbiter’ın iki görüntüleme cihazı, Extreme Ultraviolet Imager (EUI) ve Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI) tarafından elde edildi.

74 milyon kilometre uzaklıktan alınan görüntülerde Güneş yüzeyindeki ışıma, manyetik alanlar ve sıcak plazma akışları detaylı şekilde görünmekte.

Manyetogram, güneş lekelerinin etrafında kümelenen güneşin manyetik alanının görüş hattı yönünü gösterir/ Avrupa Uzay Ajansı[Manyetogram, güneş lekelerinin etrafında kümelenen güneşin manyetik alanının görüş hattı yönünü gösterir/ Avrupa Uzay Ajansı]

Solar Orbiter, Güneş'in yüzeyine yakın bir mesafeden en yüksek çözünürlüklü fotoğrafları çekmeye odaklanırken, NASA'nın Parker Solar Probe’u ise yakın zamanda güneşe daha da yaklaşarak uzay tarihinin en yakın geçişini gerçekleştirecek.

Bu iki misyon, Güneş'in manyetik alanlarının kaynağını ve Güneş rüzgarlarını tetikleyen unsurları anlamamıza yardımcı olmayı amaçlıyor.

Yeni elde edilen görüntüler, Güneş'in farklı katmanlarının karmaşıklığını gözler önüne seriyor.

''Takogram'', görüş hattı hızını ve Güneş yüzeyindeki malzemenin hareket yönünü gösterir; mavi renk, malzemenin Solar Orbiter'a doğru hareket ettiğini, kırmızı renk ise ondan uzaklaştığını gösterir. Avrupa Uzay Ajansı[''Takogram'', görüş hattı hızını ve Güneş yüzeyindeki malzemenin hareket yönünü gösterir; mavi renk, malzemenin Solar Orbiter'a doğru hareket ettiğini, kırmızı renk ise ondan uzaklaştığını gösterir. Avrupa Uzay Ajansı]

Güneş'in aktivitelerini daha iyi anlamalarına olanak tanıyacak

Solar Orbiter, PHI aracı ile, Güneş'in yüzeyi olarak bilinen fotosferin bugüne kadar elde edilen en yüksek çözünürlüklü görüntülerini sundu.

Fotosferdeki Güneş lekeleri, Güneş'in manyetik alanlarının yüzeye çıkmasıyla oluşur ve bu bölgeler, çevresindeki alandan daha soğuk olup daha az ışık yayar.

Solar Orbiter ayrıca, manyetik haritalar ve hız haritaları gibi yeni veriler sağlayarak, Güneş yüzeyindeki plazmanın nasıl hareket ettiğini ve Güneş'in manyetik alanlarının yoğunlaştığı bölgeleri gösterdi.

Yüksek çözünürlüklü görüntüde, Extreme Ultraviolet Imager ile gözlemlenen UV ışığında güneş ve koronası görülüyor. Avrupa Uzay Ajansı[Yüksek çözünürlüklü görüntüde, Extreme Ultraviolet Imager ile gözlemlenen UV ışığında güneş ve koronası görülüyor. Avrupa Uzay Ajansı]

Güneş'in koronasının sıcaklığının fotosferden neden çok daha yüksek olduğu sorusuna da yanıt arayan EUI aracı, koronadaki sıcak plazmanın fotosferdeki Güneş lekelerinden çıktığını gözler önüne seriyor.

Yeni görüntüler, Güneş'in 11 yıllık döngüsünün zirve noktasına ulaşan bu dönemde, bilim insanlarının Güneş'in aktivitelerini daha iyi anlamalarına olanak tanıyacak.

 

 


 

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