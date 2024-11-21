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Dünya
CNN International 21.11.2024 07:57

Vücuduna 320 tarantula bağlanmış kaçakçı yakalandı

Peru polisi, ülkeyi terk etmeye çalışan bir adamı, vücuduna bağlı olarak taşıdığı 320 tarantula, 110 yuvarlak böcek ve 9 kurşun karıncasıyla birlikte yakaladı.

Vücuduna 320 tarantula bağlanmış kaçakçı yakalandı
[Fotograf: Reuters]

28 yaşındaki Güney Koreli, 8 Kasım’da Lima’daki Jorge Chávez Uluslararası Havaalanı’nda, karın bölgesinin "şişkin" görünmesi üzerine şüpheyle durduruldu.

Peru’nun ulusal orman ve yaban hayatı hizmeti SERFOR, 13 Kasım’da yaptığı açıklamada, güvenlik görevlilerinin, adamın karın bölgesine plastik kaplar ve poşetler içinde paketlenmiş böcekler bağlanmış olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Reuters[Reuters]

Yapılan aramada, adamın karın kısmına bağlı olan, ziplock poşetlere yerleştirilmiş yüzlerce böcek bulundu.

Adam, Fransa üzerinden Güney Kore’ye seyahat ediyordu. Peru çevre suçları savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaban hayatı kaçakçılığı artıyor

Böceklerin, Peru’nun Amazon bölgesindeki Madre de Dios’tan temin edildiği düşünülüyor ve şu an yetkililerin denetiminde bulunuyor.

Tarantulalar, tehdit altındaki bir tür olarak tanımlanıyor. SERFOR’da yaban hayatı uzmanı olan Walter Silva, yaptığı açıklamada, “Hepsi yasa dışı bir şekilde çıkarılmış ve dünya çapında milyonlarca dolarlık yasa dışı yaban hayatı ticaretinin parçası” dedi.

Reuters[Reuters]

Peru, yaban hayatı kaçakçılığıyla mücadele eden tek Güney Amerika ülkesi değil.

Aralık 2021’de Kolombiya’da, El Dorado Havaalanı’nda, bir valizde gizlenmiş 232 tarantula, 67 hamam böceği, 9 örümcek yumurtası ve 7 yavruyu taşıyan bir akrep ele geçirilmişti.

Aynı yılın Eylül ayında Kolombiya yetkilileri, Hong Kong’a gönderilmek üzere olan 3.500 köpekbalığı yüzgecinden oluşan bir sevkiyatı da ele geçirmişti.

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Amazon Böcek Fransa Orman Peru
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