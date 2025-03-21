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Dünya
DHA 21.03.2025 16:29

1,2 milyon yıllık buz çekirdekleri incelenecek

Antarktika'da 1,2 milyon yıldan eski olduğu belirtilen buz çekirdekleri bulundu.

1,2 milyon yıllık buz çekirdekleri incelenecek

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ‘Beyond EPICA - Oldest Ice’ projesinin internet sitesinden yapılan açıklamada, bilim insanlarının, buz çekirdeklerinin oluşum dönemlerindeki atmosferik gazlar, toz ve izotopik bileşimleri kaydetmesi sayesinde Dünya'nın 1,2 milyon yılı aşan iklim tarihini aydınlatmayı planladığı bildirildi.

Açıklamada, Antarktika'da yapılan çalışmalar sırasında yaklaşık 2 bin 800 metre derinlikten çıkarılan buz çekirdeklerinin, araştırma gemisindeki eksi 50 derece tutulan konteynerlerle Avrupa'ya taşındığı kaydedildi.

Buz çekirdeklerinin, nisan ayında İtalya'ya ulaşacağı, buradan Almanya'ya gönderilerek projeye dahil olan araştırma kurumlarının laboratuvarlarına dağıtılmak üzere küçük parçalara ayrılacağı belirtildi.

'Beyond EPICA' projesinin koordinatörü Carlo Barbante, “Geçen sondaj sezonunda kayda değer bir başarı elde edildi. Son birkaç günde, son 1,2 milyon yılın ve belki daha da öncesinin geçmiş iklim tarihini ortaya çıkaracak analizler planladık. Numuneleri yakında almayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

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