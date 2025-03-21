Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.03.2025 14:04

ABD'de, Kennedy suikastı döneminde görev yapan yüzlerce yetkilinin bilgileri ifşa edildi

ABD'de, eski Başkan John F. Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin kamuoyunun erişimine açılmasının ardından o tarihte görev yapan birçok eski Kongre çalışanı ve hükümet yetkilisine ait hassas bilgiler ifşa oldu.

ABD'de, Kennedy suikastı döneminde görev yapan yüzlerce yetkilinin bilgileri ifşa edildi
[Fotograf: Reuters]

New York Times gazetesinin (NYT) haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı bir kararname ile John F. Kennedy suikastına ilişkin belgelerin halkın erişimine açılmasıyla aralarında bir büyükelçinin de yer aldığı yüzlerce Kongre çalışanının ve birçok istihbarat araştırmacısının kişisel bilgileri yayıldı.

Suikastın yaşandığı dönemde görev yapan yüzlerce hükümet yetkilisinin, sosyal güvenlik numaraları gibi hassas bilgilerinin sansürsüz bir şekilde yayımlanan belgeler arasında yer alması Trump yönetimine tepkiye yol açtı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, John F. Kennedy suikastına ilişkin belgeleri tamamıyla yayımlatarak azami şeffaflık gösterme sözünü tuttu." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'ın talebiyle, Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresinin ve Sosyal Güvenlik Kurumunun bilgileri ifşa edilen kişiler için bir eylem planı geliştirdiklerine dikkati çeken Leavitt, Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresinin bu kişilere ulaşacağını belirtti.

Kennedy suikastı belgelerine ilişkin kararname

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 1963'teki Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören kararnameyi 23 Ocak'ta imzalamıştı.

Söz konusu kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

Trump, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, yaklaşık 80 bin sayfa belgenin yayımlanacağı bilgisini paylaşarak, gazetecilere "Kendi değerlendirmenizi yapacaksınız." demişti.

Sansür iddialarına cevap veren Trump, "Muazzam miktarda belgemiz var. Hiçbir şeyi sansürleyeceğimizi sanmıyorum. Sansürleyemezsiniz. JFK dosyalarını yayımlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Bu doğrultuda Kennedy suikastıyla ilgili belgeler, ABD Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresinin internet sitesinden halkın erişimine açılmıştı.

Sıradaki Haber
BM: 2024, göç yollarında en fazla can kaybının kaydedildiği yıl oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SDA Genel Başkanı İzetbegoviç ile görüştü
14:53
İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı yakalandı
14:41
Bakan Fidan: Türkiye ateşkesi destekliyor
14:28
BİLSEM'e öğrenci seçiminde görev alanlara ek ders ücreti ödenecek
14:20
Kremlin Sözcüsü Peskov: Avrupa'nın askerileştirilmesi çok tehlikeli bir eğilim
14:21
Bakan Bolat: Türkiye ekonomisindeki olumlu görünüm devam etmektedir
Patlayıcılarla yıkılan 9 apartmanın yerinde depremzedeler için 51 blok yükseliyor
Patlayıcılarla yıkılan 9 apartmanın yerinde depremzedeler için 51 blok yükseliyor
FOTO FOKUS
Down Sendromlu Beyza Nur çalıştığı otelin vazgeçilmez personeli oldu
Down Sendromlu Beyza Nur çalıştığı otelin vazgeçilmez personeli oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ