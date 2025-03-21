İsrail, ramazan ayının üçüncü cumasında da Mescid-i Aksa’ya girişlere kısıtlama getirdi

İşgal altındaki Batı Şeria’nın ortasında yer alan Kudüs ile Ramallah arasındaki Kalendiya Askeri Kontrol Noktası yakınlarındaki Filistinliler, izin belgeleri olmasına rağmen Kudüs’e girişlerinin engellendiğini ifade etti.

Cuma sabahından itibaren yüzlerce Filistinli, Kudüs’e ulaşmak için söz konusu kontrol noktasına akın etti. İsrail güçleri, kimlik kartları ve özel izin belgelerini detaylı bir şekilde inceledi.

Bölgedeki muhabirler, Mescid-i Aksa’da namaz kılmak için gerekli izinlere sahip olmalarına rağmen onlarca Filistinlinin girişine izin verilmediğini gözlemledi.

“Sosyal medya paylaşımlarım nedeniyle girişim engellendi”

Batı Şeria’nın kuzeyindeki Yamun beldesinden gelen İbrahim Avad, İsrail makamlarının kendisini izin belgesi olmasına rağmen Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya sokmadığını söyledi.

Kontrol noktasında kimlik kartı incelendikten sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden geri çevrildiğini belirten Avad, kontrol noktasından ayrıldıktan sonra telefonuna Kudüs’e girişinin sosyal medyada ‘kışkırtıcı’ paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yasaklandığını bildiren bir mesaj geldiğini ifade etti.

Avad, paylaşımlarında herhangi bir kışkırtıcı içerik olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hiçbir gerekçe gösterilmeden geri çevrildim. Tek yaptığım şey, mağdurlara, yerinden edilen insanlara ve şehitlere duyduğum sempatiyi dile getirmekti.

İsrail işgali, insanların sesini susturmak istiyor. Kurbanlara bile sempati göstermemizi istemiyorlar, Kudüs’e ulaşmamızı engelliyorlar."

“Böylesine kötü bir durum hiç görmedim"

67 yaşındaki İsmail Abdullah ise "Daha önce böyle bir durum görmedim. Çok kötü bir hal aldı. Ne diyebiliriz ki? İsrailliler, ne Kudüs’te ne de Filistin’in herhangi bir yerinde kimseyi istiyor." dedi.

Abdullah, izin belgesi olmasına rağmen Kudüs’e girişinin engellendiğini belirterek, "Zalimlere karşı Allah bize yeter!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Ramallah'ın Beyt Ur et-Tahta beldesinden gelen Filistinli Sadık Muhammed ise "Bu yaşımda, Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya ulaşmam yasaklandı, çünkü namaz kılmak için izin belgem yokmuş." diye konuştu.

Muhammed, ”Mescid-i Aksa Müslümanlarındır, orada namaz kılmak için izin mi gerekiyor?" diyerek durumu protesto etti.

Netanyahu, Ramazan’da Aksa’ya girişe kısıtlamalar getirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 6 Mart’ta ramazan ayının cuma günlerinde Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişine yönelik sıkı kısıtlamalar uygulanmasını kararlaştırmıştı.

Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, hükümetin güvenlik yetkililerinin önerisini kabul ettiği ve Batı Şeria’dan sınırlı sayıda kişinin geçen yılki uygulamaya benzer şekilde Aksa’ya girişine izin verileceği belirtilmişti.

Bu karara göre, yalnızca 55 yaş üstü erkekler, 50 yaş üstü kadınlar ve 12 yaş altındaki çocuklar, önceden güvenlik izni almak ve belirlenen geçiş noktalarında sıkı güvenlik kontrollerinden geçmek şartıyla Mescid-i Aksa’ya girebiliyor.

İsrail makamları, 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlatılan saldırılardan bu yana Batı Şeria’dan Doğu Kudüs’e geçişleri sıkı şekilde kısıtladı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte de Kudüs’te ek güvenlik önlemleri alındı.

Filistinliler, bu tür uygulamaları İsrail’in Doğu Kudüs’ü Yahudileştirme girişiminin bir parçası olarak değerlendiriyor ve Mescid-i Aksa’nın ve kentin Arap-İslam kimliğinin silinmeye çalışıldığını belirtiyorlar.