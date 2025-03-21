Sahte elle beyni kandırdılar, acı azaldı

Bochum’daki LWL Üniversitesi Hastanesi Psikosomatik Tıp ve Psikoterapi Kliniği’nden araştırmacılar, beynin görsel ve duyusal bilgilerle nasıl manipüle edilebileceğini test etti.

Deneyde, katılımcıların gerçek elleri görünmeyecek şekilde gizlenirken,onların yerine gerçekçi görünümlü bir “sahte el” konuldu ve kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

Bu süreçte, gerçek ele ısı uygulanırken katılımcılar hissettikleri acıyı anlık olarak değerlendirdi. Deneyin sonucuna göre, sahte eli gerçekmiş gibi algılayan bireylerin acı hissi azaldı.

Dokunmadan da illüzyon mümkün

Geleneksel olarak, sahte el illüzyonu aynı anda hem gerçek hem de sahte ele yapılan dokunuşlarla tetiklenir. Ancak bu çalışmada, yalnızca ısı ve görsel uyaranlar kullanıldı. 34 sağ elini kullanan katılımcının her biri, ağrı eşiği ölçüldükten sonra sol ellerini ekran arkasına yerleştirdi. Isıtıcı cihazla temasta olan gerçek el görünmezken, sahte elin altına kırmızı ışık verildi.

Acı gerçekten azaldı

Profesör Martin Diers, “Sol ele uygulanan ısı ve aynı anda sahte ele verilen kırmızı ışık illüzyonu tetikledi” dedi.

Deney sonunda katılımcılarla yapılan anketlerde, illüzyonun gerçekleştiği durumlarda ağrı algısının belirgin şekilde düştüğü doğrulandı. Kontrol grubu olarak, sahte elin 180 derece döndürülerek yerleştirildiği bir senaryo da test edildi.

Beyin nasıl kandırılıyor?

Diers’e göre bu etkinin ardında, beynin görsel, ağrısal (nosiseptif) ve bedensel konum (propriyoseptif) bilgilerini birleştirme süreci yatıyor. Ayrıca, "görsel analjezi" adı verilen başka bir olgu da etkili olabilir.

Bu fenomene göre, kişi acı çeken vücut bölgesini görüyorsa, hissettiği acı daha az olabilir. Ancak araştırmacılar, bu etkinin sinirsel temellerinin henüz tam olarak anlaşılmadığını belirtiyor.

Kronik ağrı tedavisinde umut ışığı

Araştırmacılar, bu bulguların gelecekte özellikle karmaşık bölgesel ağrı sendromu gibi durumların tedavisinde kullanılabileceğini düşünüyor.

El bölgesinde görülen şişlik ve kronik ağrılar için, bu tür algı yanılsamalarına dayalı terapilerin yeni bir tedavi kapısı aralayabileceği belirtiliyor.