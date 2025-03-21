Hamas: İsrailli istihbarat direktörü Netanyahu'nun müzakereleri manipüle ettiğini doğruluyor

Hamas'tan yapılan açıklamada, Netanyahu'nun görevden aldığı Bar'ın açıklamalarına değinildi.

Açıklamada, "Bar'ın açıklamalarının suçlu Netanyahu'nun ateşkes müzakereleri dosyasını kasıtlı olarak manipüle ettiğini, herhangi bir anlaşmayı engelleme ve anlaşmaya vardıktan sonra da kendi siyasi amaçları doğrultusunda söz konusu anlaşmayı bozma çabasını ortaya koyuyor." ifadesine yer verildi.

Bar'ın açıklamalarına ilişkin "İşgalci İsrail liderliği içinden gelen bu itiraflar, Netanyahu'nun herhangi bir esir takası anlaşmasının önündeki gerçek engel olduğunu ve olmaya devam ettiğini doğruluyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Soykırımcı Netanyahu'nun etkili güvenlik figürlerini müzakerelerden çıkarma çabalarının hükümetinin yaşadığı iç krizi yansıttığı kaydedilen açıklamada Netanyahu'nun gerçek bir ateşkes anlaşmasına varma hususunda ciddiyetsiz olduğu aktarıldı.

Bar'ın açıklamalarının, Netanyahu'nun somut sonuçlar elde etmeden oyalanmak ve zaman kazanmak adına müzakerelerde bulunmaya çalıştığını kanıtladığı ifade edildi.

ABD'ye seslenilen açıklamada, "Amerikalı yetkililer, ateşkes anlaşmasını bozmaktan Hamas'ı sorumlu tutmayı bırakmalı ve (Gazze'de tutulan) esirlerin ve ailelerinin acılarının sorumluluğunu doğrudan Netanyahu'ya yüklemeli." ifadesine yer verildi.

Gazze'de esir tutulan İsraillilerin ve ailelerinin acılarından "Netanyahu ve aşırılık yanlısı hükümetinin" sorumlu tutulduğu açıklamada, "İsrailli esirlerin serbest kalmasının tek yolunun Gazze'ye saldırıları durdurmak, ateşkes müzakerelerine dönmek ve başarısız siyasi manevralardan uzak bir şekilde ateşkes anlaşmasını uygulamak" olduğu vurgulandı.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Bar, görevden alınmasını oylayacak bakanlara gönderdiği mektupta, Netanyahu'nun asıl niyetinin Gazze'de ateşkes müzakerelerini anlaşmaya varmadan sürdürmek olduğunu belirtmişti.

Bar, Netanyahu'nun, kendisini ve Mossad Şefi David Barnea'yı ateşkes ve esir takası müzakerelerinden çıkarma kararının heyete zarar verdiğini ve bu şekilde esirlerin serbest bırakılması yönünde bir ilerleme kaydedilemediğini aktarmıştı.