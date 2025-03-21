Çok Bulutlu 0.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.03.2025 07:48

Londra Heathrow Havalimanı, elektrik kesintisi nedeniyle gece yarısına kadar kapatıldı

Londra'daki Heathrow Havalimanı, bölgedeki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın ve ardından yaşanan kesinti nedeniyle bugün gece yarısına kadar hizmet veremeyecek.

Havalimanından yapılan açıklamada, havalimanını besleyen bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının "önemli bir elektrik kesintisine" neden olmasının ardından havalimanının bugün gece yarısına kadar kapatıldığı belirtildi.

Tüm yolculara havalimanına seyahat etmemelerinin tavsiye edildiği açıklamada, "Yolcularımızın ve meslektaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Heathrow, 21 Mart günü saat 23.59'a kadar kapalı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Heathrow Havalimanı'nın kapatılması, Londra'nın batısındaki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle çok sayıda evin elektriksiz kalmasının ardından gerçekleşti.

ETİKETLER
İngiltere Yangın
Sıradaki Haber
Husiler, Tel Aviv'de askeri hedefi balistik füzeyle bombaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:57
Bursa merkezli vergi kaçakçılığı operasyonu: 12 gözaltı
07:23
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
06:42
Tek teker üstünde giderek trafiği tehlikeye attı
05:03
Husiler, Tel Aviv'de askeri hedefi balistik füzeyle bombaladı
05:00
Kanada'dan Gazze'ye yardım ulaştıran kuruluşlara 99 milyon dolar fon desteği
03:37
AB liderleri yatırım ve savunmada birlik sağlamanın yollarını görüştü
Bazı illerde eğitime kar engeli
Bazı illerde eğitime kar engeli
FOTO FOKUS
Londra Heathrow Havalimanı, elektrik kesintisi nedeniyle gece yarısına kadar kapatıldı
Londra Heathrow Havalimanı, elektrik kesintisi nedeniyle gece yarısına kadar kapatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ