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Dünya
AA 21.03.2025 04:59

Kanada'dan Gazze'ye yardım ulaştıran kuruluşlara 99 milyon dolar fon desteği

Kanada, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası, Kızıl Haç ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının Gazze ve Batı Şeria'ya insani yardım ulaştırmasını desteklemek amacıyla 99 milyon doları aşkın fon sağlayacağını duyurdu.

Kanada'dan Gazze'ye yardım ulaştıran kuruluşlara 99 milyon dolar fon desteği
[Fotograf: AA]

Kanada Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, BM'nin tahminlerine göre 1 yılı aşkın süredir 2 milyonu aşkın Gazze nüfusunun insani yardımlara acil ihtiyacı olduğu, Batı Şeria'da şiddetin arttığı ve birçok kişinin yerinden edildiği ifade edildi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin, BM, Dünya Bankası, Kızıl Haç ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının Gazze ve Batı Şeria'ya insani yardım sağlamasını desteklemek amacıyla 99 milyon doları aşkın fon verileceğini duyurduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu fonların sağlık, gıda, barınma ve koruma gibi temel hizmetler, barış ve güvenlik programları ve Batı Şeria'da ekonomik toparlanmayı, sosyal dayanıklılığı ve yönetişimi güçlendirme gibi konularda kullanılacağı kaydedildi.

Bölgede insani durumun sürdürülebilir olmadığı belirtilen açıklamada, ihtiyaç sahibi Filistinlilere insani yardım tedarikinin serbest olması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, çatışmalara son verilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve sürdürülebilir, kalıcı ateşkes sağlanması çağrısı yapılarak Kanada'nın iki devletli çözüm çabalarına destek vermeye hazır olduğu ifade edildi.

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