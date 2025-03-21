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Dünya
AA 21.03.2025 02:26

ABD'den Suudi Arabistan'a silah satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a, gelişmiş hassas kabiliyetlere sahip silah sistemleri ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylandığını duyurdu.

ABD'den Suudi Arabistan'a silah satışına onay

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a satışı onaylanan gelişmiş silahların tahmini maliyetinin 100 milyon dolar olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Önerilen satış, Suudi Arabistan Krallığı'nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştirecek ve diğer güdümlü füze sistemlerine göre çok daha az hasar riskiyle hedeflere hassas bir şekilde müdahale etme yeteneği kazandıracak." ifadeleri kullanıldı.

Silah satışında ana yüklenicinin, merkezi Virginia eyaleti olan BAE Systems, Inc. adlı firma olduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) kendi internet sayfasından paylaştığı bilgiye göre, söz konusu olası satış hakkında ABD Kongresi'ni bilgilendirdi.

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