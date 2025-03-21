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Dünya
AA 21.03.2025 00:16

Hamas, Batı Şeria'daki Filistinlileri Gazze için cuma sabahı camilerde toplanmaya çağırdı

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri, İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazze halkına destek olmak için cuma sabah namazından sonra camilerde toplanmaya çağırdı.

Hamas, Batı Şeria'daki Filistinlileri Gazze için cuma sabahı camilerde toplanmaya çağırdı

İsrail'in ateşkes anlaşmasını bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye yeniden saldırılara başlamasının ardından Hamas'ın yöneticilerinden Mahmud Merdavi yaptığı yazılı açıklamayla Batı Şeria'daki Filistinlilere seslendi.

"Batı Şeria'daki halkımız, Gazze'de soykırıma maruz kalan halka sadık olduğunu her türlü araç ve yöntemle kanıtlayacaktır" ifadesini kullanan Merdavi, Filistinlileri, sabah namazında camilerde toplanmaya ve İsrail'e "Gazze'nin acısının onların acısı, zaferinin de onların zaferi olduğu ve Gazze'yi desteklemek için hiçbir çabadan kaçınmayacakları mesajı vermeye" çağırdı.

Merdavi, İsrail'in, Filistin meselesini tasfiye etmeye ve onları topraklarından sürmeye dönük tehlikeli planlarının tüm Filistinlileri ilgilendirdiğini ve bu planlara topluca karşı konulması gerektiğini dile getirdi.

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