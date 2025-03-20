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Dünya
AA 20.03.2025 23:52

Filistin'den uluslararası topluma katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı ve Hamas, İsrail'in ateşkes anlaşmasını bozarak yeniden Gazze'ye düzenlediği saldırıların durması için uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.

Filistin'den uluslararası topluma katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, uluslararası tepkilerin önemli olmakla birlikte başta sivillerin korunması, gıda ve tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması olmak üzere uluslararası hukukun asgari gerekliliklerini karşılamadığı belirtildi.

İsrail'in Filistin halkını topraklarından sürme planlarına karşı uyarıda bulunulan açıklamada, çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere savunmasız sivillere yönelik korkunç katliamlarını sürdüren İsrail'e gerçek bir baskı uygulanması istendi.

İsrail'in bombalayarak, aç ve susuz bırakarak 2 milyonu aşkın Filistinlinin "hayatını çaldığı" ifade edildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada da Araplar ve Müslümanlar, Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurmak için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası platformlarda harekete geçmeye ve Filistin halkına yönelik saldırı ve soykırımın durdurulması için acil önlem almaya çağrıldı.

Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) İsrail'in saldırılarını durdurma konusunda ahlaki ve siyasi olarak doğrudan sorumlu olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta uygulanmaya başlayan ateşkesi bozarak, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in 3 gündür sürdürdüğü saldırılarda en az 710 Filistinli hayatını kaybetti, 900'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 49 bin 617'ye, yaralı sayısının da 112 bin 950'ye yükseldiği açıklandı.

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