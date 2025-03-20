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Dünya
AA 20.03.2025 23:45

Trump: Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını yakında imzalayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna sürecini değerlendirerek, "Kısa bir süre içerisinde Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız." dedi.

Trump: Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını yakında imzalayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde, Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, "Ukrayna ve Rusya ile ilgili olarak çok iyi durumdayız. Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ve Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenski ile görüştük, bu savaşın sona erdiğini görmeyi çok istiyoruz ve bu konuda oldukça iyi gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile nadir toprak elementler anlaşması konusunda iyi durumda olduklarını belirten Trump, "Kısa bir süre içerisinde Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız." dedi.

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Donald Trump Ukrayna Rusya Vladimir Zelenskiy
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