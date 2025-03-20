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Dünya
AA 20.03.2025 22:38

Katil İsrail, Gazze'deki kara saldırılarını Refah kentine doğru genişletti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği kara saldırılarını bölgenin güneyindeki Refah kentine doğru genişlettiğini açıkladı.

Katil İsrail, Gazze'deki kara saldırılarını Refah kentine doğru genişletti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, birliklerin Refah kentinin Şabura bölgesinde saldırılar yürüttüğü aktarıldı.

Öte yandan İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin kuzey ve orta kesimlerinde kara saldırılarına devam ettiği bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinde bugün düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin güneyindeki Şabura bölgesinde İsrail ordusunun ateş açması sonucu bugün Uday Ebu Umre isimli Filistinlinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta uygulanmaya başlayan ateşkesi bozarak, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in 3 gündür sürdürdüğü saldırılarda en az 710 Filistinli hayatını kaybetti, 900'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 49 bin 617'ye, yaralı sayısının da 112 bin 950'ye yükseldiği açıklandı.

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