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Dünya
AA 20.03.2025 22:28

AB, ABD tarifelerine misillemeyi erteledi

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum tariflerine karşılık olarak planladığı önlemleri müzakerelere zaman tanımak için nisan ortasına kadar erteledi.

AB, ABD tarifelerine misillemeyi erteledi

AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Avrupa Parlamentosu (AP) Uluslararası Ticaret Komitesinde AB ve ABD arasındaki ticari sorunlar konusunda konuştu.

AB'nin ABD çelik ve alüminyum tariflerine karşı hazırladığı iki önlem setinin zamanlamasını uyumlu hale getireceklerini belirten Sefcovic, bu süreçte üye ülkelerle görüşeceklerini ve ABD tarafıyla müzakereler için de zaman kazanacaklarını söyledi.

Sefcovic, taraflar arasında bir anlaşma sağlanamaması halinde AB'nin ABD yönetiminin 2 Nisan'da uygulamaya koyacağı yeni karşılıklı tarifeleri dikkate alarak yanıtını yeniden ayarlayacağını, bu yaklaşımla sert, orantılı, sağlam ve iyi ayarlanmış bir karşılık verilebileceğini anlattı.

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25'lik tarifeleri 12 Mart'ta yürürlüğe girdi.

AB, aynı gün ABD'ye 26 milyar avroluk karşı önlem uygulanacağını açıkladı. AB gümrük vergilerinin 1 ve 13 Nisan olmak üzere iki aşamada yürürlüğe girmesi planlanıyordu.

AB tarafı, misilleme gümrük vergilerine tabi tutulabilecek ABD ürünleri listesi de yayımladı.

Toplam 99 sayfalık ürün listesinde, et, tavuk, hindi, süt ve krema, kuruyemiş, kahve, meyve ve sebze, alkollü içecekler, sakız, elektronik sigara, Amerikan yaşam tarzıyla özdeşleşmiş viski, giysi, el aleti, makine ve motosiklet gibi çeşitli ürünler de bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde üretilen viskilere getirilen yüzde 50 gümrük vergisinin kısa sürede kaldırılmaması halinde AB'den ithal edilen tüm alkollü ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.​​​​​​​

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