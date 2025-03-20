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Dünya
AA 20.03.2025 21:28

İsrail ordusu, Yemen'den atılan balistik füzenin düşürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Yemen'den atılan balistik füzenin düşürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen’den atılan balistik füzenin İsrail’e ulaşmadan düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin düşürdüğü balistik füze nedeniyle başta işgal altındaki Kudüs kenti olmak üzere ülkenin orta kesimlerinde sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.

Ayrıca İsrail basını, Yemen’den atılan füze sebebiyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanındaki hava trafiğinin aksadığını aktardı.

Yemen’deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'ne yeniden başlatılan saldırıların durmaması halinde İsrail'e saldırıları artırma tehdidinde bulunmuştu.

Husiler, en son 18 Mart’ta İsrail’e balistik füze saldırısı düzenlemişti.

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