Norveç Başbakanı Store: Ukrayna'nın geleceği için Avrupa'nın güçlü ses çıkarması önemli

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, resmi temaslarda bulunmak üzere Norveç'e gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile başkent Oslo'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Norveç'in, "özgür, bağımsız ve egemen Ukrayna devleti" hedefine ortak olduğunu belirten Store, "Hiç kimse barışı, saldırılardan, çatışmalardan, kayıplardan ve acılardan muzdarip Ukrayna halkından daha fazla isteyemez. Mücadelenizi ve meşru müdafaa hakkınızı ilk günden beri destekliyoruz ve yaklaşımımız hala bu yönde." dedi.

Store, iki ülkenin enerji teknolojileri ve savunma endüstrisi gibi alanlarındaki işbirliğine değinerek, Ukrayna'ya yapılan yardımları artırdıklarını açıkladı.

Norveç'in Ukrayna'ya savunma desteğinin 3 katına çıkarılmasının parlamentoda oy birliğiyle kabul edildiğini belirten Store, bu desteğin ağır silah mühimmatı, dron kapasitesi ve Ukrayna'nın kendi savunma endüstrisine yatırımlar şeklinde gösterileceğini ifade etti.

Store, Zelenskiy'nin ABD ve diğer NATO müttefikleriyle temaslarını hatırlatarak, "Ukrayna'nın geleceği tartışılırken Avrupa'nın güçlü ses çıkarmasının önemli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Zelenskiy'nin ateşkes ve adil bir kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalarını desteklediklerini dile getiren Store, müzakerelerde Ukrayna'nın da masada olması gerektiğini vurguladı.