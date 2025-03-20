Çok Bulutlu 0.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.03.2025 20:21

Beyaz Saray: Trump, İsrail'in son günlerdeki adımlarını tamamen destekliyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'deki saldırılarını sürdüren İsrail'e desteğinin tam olduğunu belirtti.

Beyaz Saray: Trump, İsrail'in son günlerdeki adımlarını tamamen destekliyor

ABD'li Sözcü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirme yaptı.

Leavitt, Gazze'deki ateşkesin İsrail'in saldırılarıyla bozulmasına rağmen ateşkesin sürmemesinden "Hamas'ın sorumlu olduğunu" savunurken, tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan Trump İsrail'in ve İsrail ordusunun son günlerde attıkları adımları tamamen destekliyor." ifadesini kullandı.

İsrail ateşkesi bozdu

İsrail ordusunun 18 Mart'ta ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başladığı Gazze'de son 24 saatte, 85 kişi öldü, 133 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 49 bin 617'ye, yaralı sayısının da 112 bin 950'ye yükseldiği açıklandı.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.

ETİKETLER
Donald Trump İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya silah sağlaması, barışa yönelik girişimlerle çelişiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:01
Bakan Tekin: Meslek ortaokullarını hayata geçirmeyi düşünüyoruz
20:49
Bazı illerde eğitime kar engeli
20:46
Almanya, 13 yıl aradan sonra Şam'da yeniden büyükelçiliğini açtı
20:35
Kuzey Kore'den Japonya'ya, Kyushu Adası'na füze konuşlandırmaması uyarısı
20:31
Norveç Başbakanı Store: Ukrayna'nın geleceği için Avrupa'nın güçlü ses çıkarması önemli
20:20
Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya silah sağlaması, barışa yönelik girişimlerle çelişiyor
Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtıldı
Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
Sobaya benzin döktü, alevlerden son anda kurtuldu
Sobaya benzin döktü, alevlerden son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ