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Dünya
AA 20.03.2025 20:09

Rusya: Fransa'nın nükleer kapasitesini kullanma planları uluslararası toplum için tehdit

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Fransa'nın, Avrupa'nın güvenliği için nükleer kapasitesini kullanma planlarının uluslararası toplum için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Rusya: Fransa'nın nükleer kapasitesini kullanma planları uluslararası toplum için tehdit

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, başkent Moskova'da, gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklama yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa'nın güvenliği için Fransız nükleer kapasitesini kullanma planlarını değerlendiren Şoygu, bunu ciddiye aldıklarını belirterek şunları ifade etti:

"Nükleer silaha sahip bir ülke liderinin silah konusunda ses çıkarması, tüm uluslararası toplum için tehdittir. Macron bu açıklamaları boşuna yapmadı. Bu açıklamalar, bugün Avrupa'da hakim olan Rus karşıtı duyguları yansıtıyor. Fransa Cumhurbaşkanının söyleminin Avrupa Birliği (AB) yetkilileri tarafından da benimsenmesi tesadüf değil. Birleşmiş Milletler verilerine göre Fransa 290 nükleer başlığa sahip."

Şoygu, Macron'un açıklamalarının ardından "Avrupa'nın askerileştirilmesi" konusunun gündeme getirildiğine dikkati çekerek, "Bu, Avrupa için çıkmaz bir yol." dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, ülkesinin Avrupa'da eşit ve bölünmez güvenlik ilkelerine bağlı kaldığını dile getirdi.

"Ermenistan, AB'ye katılırsa Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılması gerekecek"

Şoygu, Ermenistan'ın AB'ye üye olması ihtimalini değerlendirirken de "Bunun gerçekleşmesi durumunda Ermenistan'ın, AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara, Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası ile Avrupa Barış Fonu kapsamındaki askeri siyasi kararlarına katılması gerekecek. Bu fon, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini finanse ediyor." ifadesini kullandı.

AB'nin İran'a da yaptırım uyguladığını belirten Şoygu, Ermenistan'ın İran ile ticaret hacminin 2024'te 737 milyon dolara ulaştığına dikkati çekti.

Şoygu, Rusya Güvenlik Konseyi öncülüğünde mayısta düzenlenecek güvenlikle ilgili toplantıya ABD'li temsilcileri de davet edeceklerini bildirdi.

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Rusya Nükleer Enerji Fransa Emmanuel Macron
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