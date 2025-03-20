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Dünya
AA 20.03.2025 20:05

Lübnan ordusu, Suriye sınırındaki 3 yasa dışı geçiş yolunu kapattığını duyurdu

Lübnan ordusu, Suriye sınırında 3 yasa dışı geçiş yolunu daha kapattığını açıkladı.

Lübnan ordusu, Suriye sınırındaki 3 yasa dışı geçiş yolunu kapattığını duyurdu

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin Suriye ile olan kara sınırında sızma girişimlerini önleme ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, ordu birliklerinin Suriye sınırındaki El-Kaa, El-Maşrafa ve Ed-Davra bölgelerinde yer alan yasa dışı güzergahların ordu birlikleri tarafından kapatıldığı ifade edildi.

Lübnan ordusu, dün de Suriye sınır hattındaki bazı yasa dışı geçiş yollarını kapattığını bildirmişti.

Suriyeli askerlerin Lübnan'a kaçırılarak öldürülmesiyle başlayan olaylar

Suriye resmi ajansı SANA'nın, 16 Mart'ta Savunma Bakanlığı Medya Ofisine dayandırdığı haberinde, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusuna ait 3 askeri pusuya düşürdükten sonra Lübnan'a kaçırdığı belirtilmişti.

Haberde, Hizbullah mensuplarının Lübnan'a kaçırdıkları Suriyeli askerleri infaz ettikleri aktarılmıştı.

Hizbullah ise Suriye-Lübnan sınırında yaşanan olaylarla hiçbir ilgilerinin olmadığını savunmuştu.

Suriye ordusunun sınır hattında 3 askerinin öldürülmesinin ardından, Lübnan'ın doğusundaki sınır hattında karşılıklı top ve roket atışları yapılmıştı.

Suriye ve Lübnan savunma bakanları, 17 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinin ardından ateşkes ve sınır hattında gerilimi önleme konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

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