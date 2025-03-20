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Dünya
AA 20.03.2025 20:02

BM'ye göre mültecilere yönelik yardımlardaki kesintiler milyonlarca hayatı riske atıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, mültecilere yönelik insani yardımlardaki acımasız fon kesintilerinin milyonlarca hayatı riske attığını bildirdi.

BM'ye göre mültecilere yönelik yardımlardaki kesintiler milyonlarca hayatı riske atıyor

Grandi, mültecilerle ilgili küresel yardım kesintilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İnsani yardım alanındaki acımasız fon kesintileri milyonlarca hayatı riske atıyor. Bunun sonuçları, tehlikeden kaçan insanlar için anında ve yıkıcı olacak." ifadelerini kullanan Grandi, tecavüz ve diğer istismarlara maruz kalma riski yüksek olan mülteci kadınların, kendilerini güvende tutan hizmetlere erişimlerini kaybettiğinin altını çizdi.

Grandi, kesintilerle mülteci toplulukların daha az barınağa, suya ve yiyeceğe erişebileceğini vurguladı.

"Yardımları azaltmak, dünyayı daha az güvenli hale getirecek ve daha fazla çaresiz insan mülteci olmaya devam edecek." ifadelerine yer veren Grandi, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, misyonunu yerine getirmek için yenilikçi ve etkili yollar aradığını ve tehlikeden kaçanlar için her bağıştan en iyi şekilde yararlandığını aktardı.

Grandi, şunları kaydetti:

"Bu sadece bir fon açığı değil, bir sorumluluk krizidir. Eylemsizliğin maliyeti acı, istikrarsızlık ve kaybedilen geleceklerle ölçülecek. BM üyesi ülkelere, yerinden edilmiş insanlara taahhütlerini yerine getirmeleri çağrısında bulunuyoruz. Şimdi geri çekilme değil, dayanışma zamanı."

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