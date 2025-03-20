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Dünya
AA 20.03.2025 17:04

Katil İsrail'in Gazze'de bir evi hedef alması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi hedef alması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 6 Filistinli yaşamanı yitirdi.

Katil İsrail'in Gazze'de bir evi hedef alması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Han Yunus kentinde Filistinlilere ait bir evi hedef aldı.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yıkılan evin enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail ordusunun 18 Mart'ta ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başladığı Gazze'de son 24 saatte, 85 kişi öldü, 133 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 49 bin 617'ye, yaralı sayısının da 112 bin 950'ye yükseldiği açıklandı.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.

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