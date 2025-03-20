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Dünya
AA 20.03.2025 16:40

Hamas yöneticisi: Gazze yeniden katliama maruz kalıyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Gazze Şeridi'nin yeniden İsrail'in katliamına maruz kaldığını, acımasız saldırıların durmaksızın devam ettiğini söyledi.

Hamas yöneticisi: Gazze yeniden katliama maruz kalıyor
[Fotograf: AA]

Rişk, İsrail'in ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze’ye başlattığı saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Evler, çadırlar, sığınma merkezleri hedef alınıyor, çocuk, yaşlı, kadın ayırt edilmeden bir kıyım yaşanıyor." diyen Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetini "etnik temizlik ve kasıtlı aç bırakma politikaları yürütmekle" suçladı.

Rişk, "16 aydır kesintisiz devam eden katliamlar karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmasını utanç verici bir suç ortaklığı" olarak niteledi.

İsrail'in hiçbir anlaşmaya sadık kalmadığını ve sürekli sivilleri hedef alan saldırılar düzenlediğini ifade eden Rişk, dünya kamuoyuna, Gazze’nin yalnız bırakılmaması ve bu saldırıların durdurulması için acil siyasi ve toplumsal baskı oluşturulması çağrısında bulundu.

Son olarak da Rişk, "Gazze teslim olmayacak, halkımız boyun eğmeyecek ve direniş, işgal sona erene kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun 18 Mart'ta ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başladığı Gazze'de son 24 saatte, 85 kişi öldü, 133 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 49 bin 617'ye, yaralı sayısının da 112 bin 950'ye yükseldiği açıklandı.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.

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