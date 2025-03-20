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Dünya
AA 20.03.2025 14:21

AB liderleri, rekabetçilik, Ukrayna ve savunma ana gündemiyle toplandı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, rekabetçiliğin artırılması, kıtanın güvenliği ve savunmasına dair yeni planlar, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gibi konuları görüşmek üzere olağan zirve toplantısında Brüksel'de bir araya geldi.

AB liderleri, rekabetçilik, Ukrayna ve savunma ana gündemiyle toplandı
[Fotograf: AA]

AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın liderliğinde Brüksel'de toplandı.

Liderler, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile yapacakları istişarenin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile çevrim içi görüşecek.

Zirve, Orta Doğu, rekabetçilik, Avrupa'nın savunması, "AB'nin Çok Yıllık Mali Çerçevesi" olarak adlandırılan bütçesinde yer alması beklenen yeni öz kaynaklar ve göç gibi başlıklarla devam edecek.

Oturumların bir bölümüne Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak.

AB Konseyi Başkanı Costa, zirve öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rekabet gücü, Avrupa'nın refahı ve savunması için anahtardır. Eğitime, yeteneklere, araştırmaya ve inovasyona yatırım yapmalıyız. Bu, bugünün gündeminin önemli bir teması olacak." ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da zirve öncesinde yaptığı açıklamada, "İlk olarak Ukrayna'yı tartışacağız ve Başkan Zelenski'den haber almayı, dün ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeyle ilgili hislerini duymayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Başkan Trump'ın ABD'nin Ukrayna için ek hava savunması bulmaya çalıştığına dair açıklamasını çok memnuniyetle karşılıyorum. Bu son derece önemli." diye konuştu.

Kallas, şöyle devam etti:

"Ukrayna için ve ayrıca kendi savunmamız için neler yapabileceğimizi tartışıyoruz. Ukrayna için Başkan Zelensiky'nin gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyle uyumlu bir girişim önerdim, 5 milyar euroluk mühimmat yani gerçekten somut bir adım atmaya başlamalıyız."

Zirvenin ana temalarından rekabetçiliğin savunma yatırımlarıyla yakından ilişkili olduğunu belirten Kallas, ek finansman seçeneklerini tartışacaklarını kaydetti.

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