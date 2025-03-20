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Dünya
AA 20.03.2025 14:02

Rusya, ABD ile uzmanlar düzeyindeki görüşmelerin devam edeceğini umuyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile uzmanlar düzeyindeki görüşmelerin devam edeceğini umduklarını belirterek, "Müzakereler gelecek hafta başında yapılabilir." dedi.

Rusya, ABD ile uzmanlar düzeyindeki görüşmelerin devam edeceğini umuyor
[Fotograf: AP]

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada güncel konuları değerlendirdi.

Rusya ve ABD heyetlerinin Suudi Arabistan'da bir araya gelmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, dün Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz arasında telefon görüşmesi yapıldığını söyledi.

Peskov, "ABD ile uzmanlar düzeyinde görüşmelerin devam edeceğini, önümüzdeki günlerde yapılacağını umuyoruz. Rusya ve ABD devlet başkanları da telefon görüşmesinde müzakerelere ihtiyacın olduğunu dile getirmişti. Şu anda son detaylar üzerinde çalışılıyor. Müzakereler pazar günü değil, gelecek hafta başında yapılabilir." diye konuştu.

Müzakerelerde Ukrayna krizinin çözümü ve Karadeniz'de gemilerin güvenliğiyle ilgili konuların ele alınacağı bilgisini paylaşan Peskov, Rusya'yı bu müzakerelerde kimin temsil edeceği yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.

"Brüksel, Avrupa'yı askerileştirmeyi planlıyor"

Peskov, Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizine ilişkin yaklaşımını değerlendirdi. Brüksel'in Avrupa'yı askerileştirmeyi planladığını belirten Peskov, şöyle devam etti:

"Bu, Rusya ve ABD devlet başkanlarının, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik girişimleriyle uyuşmuyor. Avrupa, kendi kendisini askerileştirme niyetinde ve savaştan yana tarafa dönüştü."

"Rusya ile Türkiye arasında hafta içinde üst düzeyde herhangi bir temas planlanmadı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği yönündeki haberleri de değerlendiren Peskov, Rusya ile Türkiye arasında hafta içinde üst düzeyde herhangi bir temasın planlanmadığını söyledi.

Peskov, "Putin'e gelen davet geçerli. Putin, bu daveti memnuniyetle kabul etmişti. Ancak ziyaretin kesin tarihi diplomatik kanallar üzerinden henüz belirlenmedi." ifadelerini kullandı.

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