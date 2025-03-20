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Dünya
AA 20.03.2025 13:37

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarının sürdüğünü belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun gece ülkesine 200'e yakın İHA ile saldırdığını belirterek, "Ruslar, her fırlatmada dünyaya barışa yönelik gerçek tutumlarını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarının sürdüğünü belirtti
[Fotograf: Reuters]

Zelenski, X'ten yaptığı açıklamada, Rus ordusunun dün gece Ukrayna'ya İHA saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Volodimir Zelenski, "Her gün ve her gece, devam eden füze saldırılarıyla birlikte neredeyse yüz veya daha fazla İHA fırlatılıyor. Ruslar, her fırlatmada dünyaya barışa yönelik gerçek tutumlarını gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Rusların bu gece 200'e yakın İHA ile saldırı düzenlediğine işaret eden Zelenski, Kirovograd bölgesinde 4'ü çocuk 10 kişinin yaralandığını, bir kilise ve sivil altyapının hasar gördüğünü kaydetti.

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