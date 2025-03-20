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Dünya
AA 20.03.2025 16:55

BM Genel Sekreteri Guterres'ten "Gazze'de ateşkese uyulması" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'de yeniden başlattığı saldırılar hususunda şok ve üzüntü içinde olduğunu, Gazze'nin tüm bölgelerine insani erişim için ateşkese saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten "Gazze'de ateşkese uyulması" çağrısı

Guterres, Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinin girişinde açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki duruma dikkati çeken Guterres, "Üzgünüm ve şoktayım çünkü Gazze'de yıkım geri döndü. Filistin halkı zaten çok fazla acı çekti. Bu nedenle Gazze'nin tüm bölgelerine insani erişim için ateşkese saygı gösterilmesi çağrımı yineliyorum." dedi.

Esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısını da tekrarlayan Guterres, "Orta Doğu'ya barışı getirmenin tek yolunun, İsrail devletiyle yan yana bir Filistin devletinin olması olduğu bilinciyle, bu kapının açık tutulması kesinlikle şarttır." ifadelerini kullandı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırılarına yeniden başladı

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta uygulanmaya başlayan ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, saldırılarda en az 710 Filistinli hayatını kaybetti, 900'den fazla Filistinli yaralandı.

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