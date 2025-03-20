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Dünya
AA 20.03.2025 20:07

Katil İsrail ordusundan, Gazze'deki Beni Suheyla beldesine saldırı tehdidi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Beni Suheyla beldesi sakinlerine saldırı tehdidinde bulundu.

Katil İsrail ordusundan, Gazze'deki Beni Suheyla beldesine saldırı tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Beni Suheyla beldesi sakinlerine bulundukları yeri tahliye etmelerini söyledi.

Adraee, bunun saldırı öncesinde yapılan son uyarı olduğu tehdidinde bulunarak bu bölgeden roketler ateşlendiğini öne sürdü.

Halkın burayı derhal terk etmesini isteyen Adraee, büyük kısmı harabeye dönen Gazze'de Batı'ya hareket etmelerini ve bilinen sığınaklara gitmelerini söyledi.

Gazze'de 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar Filistinlilere Gazze içinde göç etmeleri talimatları içeren çok sayıda harita ve tahliye uyarıları yayınlayan İsrail ordusu, saldırılara yeniden başladıktan sonra da Filistinlileri göçe zorlamayı sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edilmişti.

İsrail'in 15 ay devam eden saldırıları boyunca, "Gazze'de güvenli yer yok" ifadesi BM yetkilileri tarafından da sıkça dile getirilmişti.

İsrail ordusu ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, saldırılarda ölenlerin sayısı 710'a yükseldi, yaralı sayısı da 900'ü aştı.
 

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