Kuzey Kore'den Japonya'ya, Kyushu Adası'na füze konuşlandırmaması uyarısı

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Japonya Çalışmaları Enstitüsünden, Japonya'nın füze konuşlandırma planına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Japonya'nın yerli üretim "Tip-12" karadan gemiye güdümlü füzelerinin geliştirilmiş yeni versiyonunu Kuzey Kore ve Çin kıyılarını kapsayacak şekilde ülkenin Kyushu Adası'na konuşlandırmaya yönelik planının, "karşı saldırı kabiliyeti" kazanma ve gerekmesi halinde "düşman hedeflerini vurma kapasitesi edinme" amacı taşıdığı aktarıldı.

Söz konusu planın "Kuzeydoğu Asya'da yeni bir askeri çatışmanın kıvılcımını ateşleyerek gerilimin artmasına neden olacağı" uyarısı yapılan açıklamada, Japonya'nın bölgeye füze konuşlandırmaması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Japonya, geçmişteki saldırganlık tarihini tamamen inkar edip meşrulaştırarak savaş suçlarını tekrarlama olasılığı yüksek bir ülke olarak, takımada sınırlarını aşıp başka ülkelerin topraklarına önleyici saldırı yapabilecek kapasiteye ulaşmak için pervasızca hareket ediyor." ifadesi kullanılarak, bu hamlelerin Japonya'yı "bölgedeki ülkelerin ortak hedefi" haline getireceği belirtildi.

Japonya'nın "karşıdan gelen tehditlere ilişkin iddiasının", önleyici saldırı yeteneklerini artırması, ABD ile olan askeri ittifakını güçlendirmesi ve NATO ile işbirliği kurulması da dahil çeşitli "savaş hazırlıklarını gizleyen bahaneler" olduğu ifade edildi.

Basında yer alan haberlerde, Japonya'nın Mart 2026'da Kyushu Adası'na yerli üretim uzun menzilli füze konuşlandırmayı düşündüğü belirtiliyor.