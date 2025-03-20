BM, Gazze'deki tesislerine yapılan saldırılarla ilgili soruşturma başlattı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında gazetecilere Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözcü Yardımcısı Haq, Gazze'de meydana gelen patlamalarda bir BM çalışanının hayatını kaybetmesine ilişkin, "BM olarak, dün Gazze'de meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıyor ve İsrail yetkililerinden tam destek bekliyoruz." dedi.

Haq, BM Proje Hizmetleri Ofisinin (UNOPS), dün Gazze'nin merkezindeki Deyr el-Belah'ta iki BM misafirhanesinin vurulması sonucu hayatını kaybeden Bulgaristanlı 51 yaşındaki Marin Valev Marinov'un ölümünü doğruladığını, patlamalarda 5 BM operasyon görevlisinin de yaralandığını belirtti.

İsrail'in Gazze'ye attığı bombalar sonucu son birkaç günde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) 5 çalışanının daha hayatını kaybettiğine değinen Haq, İsrail'in ateşkesi bozarak tekrar başlattığı saldırılarda "ölü sayısının 284'e" ulaştığını söyledi.

Farhan Haq, İsrail'in saldırılarında ölenlerin, "en savunmasız kişilere hizmet eden öğretmen, doktor ve hemşirelerden oluştuğu" bilgisini paylaştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı saldırılarda bugüne kadar en az 280 BM personeli hayatını kaybetti.

Ablukalar ve yeni yerinden edilmelere dikkati çekti

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin bilgilerine dayanarak, Gazze'de saldırıların üst üste üçüncü günde de devam ettiği, bölgede insani durumun giderek kötüleştiği ve toplu yerinden edilmelerin tekrar başladığını söyledi.

Haq, İsrail ordusunun tekrar tahliye emirleri vermeye başlamasından bu yana, dün itibarıyla 68 binden fazla kişinin güvenli bölge bulmak için bulunduğu yerden ayrılmak zorunda kaldığını vurguladı.

Sözcü Yardımcısı Haq, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'ın, Gazze'nin, yaklaşık üç haftadır gıda, ilaç, yakıt gibi insani ihtiyaçların girişine tamamen kapatıldığı, Gazze'deki kurtulanlara destek olmak için ateşkes sırasında elde edilen kazanımların tersine çevrildiği konusunda uyarılarda bulunduğunu aktardı.