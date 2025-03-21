İngiltere: Güvenlik garantileri olmazsa Putin barış anlaşmasını ihlal edecek

Başbakan Starmer, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Batılı askeri yetkililerin Ukrayna'da olası barış anlaşmasının operasyonel askeri aşamasını ele aldıkları toplantının ardından basına değerlendirmelerde bulundu.

Starmer, 20'den fazla ülkenin, herhangi bir barış anlaşmasının parçası olarak Ukrayna'nın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için bu ülkeye asker gönderme önerilerini görüşmek üzere kapalı toplantıda bir araya geldiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı, güvenlik düzenlemelerinin, Rusya'ya herhangi bir anlaşmayı ihlal etmesi durumunda bunun "ciddi sonuçları olacağını" açıkça göstereceğini bildirdi.

"Anlaşma, güvenlik düzenlemeleri yapıldığı takdirde kalıcı olacak"

Starmer, İngiltere ve müttefiklerinin siyasi momentumdan askeri planlamaya geçtiklerini ve Rusya-Ukrayna arasında varılacak anlaşma üzerinde mutabık kalınmadan önce bunun şimdi yapılması gerektiğini kaydetti.

Ukrayna'nın müttefiklerinin barışı sağlamak için yürüttüğü çalışmaların önemine işaret eden Starmer, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çalışmayı yapmamız hayati derecede önemli çünkü kesin olarak bildiğimiz bir şey var ki o da arkasında hiçbir şey olmayan bir anlaşmanın Putin tarafından ihlal edileceğidir. Bunu biliyoruz çünkü daha önce de oldu. Kesinlikle eminim ki yine olacak."

Starmer, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaları durduracak herhangi bir anlaşmanın "ancak güvenlik düzenlemeleri yapıldığı takdirde kalıcı olacağı" değerlendirmesinde bulundu.