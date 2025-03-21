AB liderleri yatırım ve savunmada birlik sağlamanın yollarını görüştü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bürokratik işlemleri azaltmak, enerji fiyatlarını düşürmek, yatırımları artırmak, savunma üretimi ile harcamalarına ek kaynak sağlamak konusunda çalışmaların hızlandırılacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

"Enerji, basitleştirme, tasarruf ve yatırım birliği olmak üzere üç önemli kesişen konuyu tartıştık." diyen von der Leyen, enerji fiyatlarını düşürmenin yolunun açık biçimde düşük karbonlu olan yenilenebilir ve nükleere yönelmekten geçtiğini, ithal fosil yakıtların ise fiyatları artırdığını anlattı.

Von der leyen, bürokratik işlemleri azaltacak torba yasalar üzerinde çalışacaklarını bu konuya liderlerin de güçlü biçimde destek verdiklerini ifade etti.

Tasarruf ve yatırım birliği konusunda von der Leyen, "Avrupa, tasarruf konusunda dünya şampiyonu. Büyük kısmı banka hesaplarında olmak üzere yılda 1,4 trilyon euro tasarruf ediliyor. ABD'de bu 800 milyar dolar civarında seyrediyor." dedi.

Von der Leyen, Avrupa'nın parçalanmış sermaye piyasası nedeniyle tasarruflarından yeterince faydalanamadığına işaret ederek, bu birikimlerin ABD'ye yöneldiğini söyledi.

Tasarruf ve yatırım birliğinin vatandaşların paralarından daha fazla getiri elde etmelerini, yeni kurulan şirketlerin de ihtiyaç duydukları sermayeye erişmesini hedeflediğini anlatan von der Leyen, "Bu parçalanmış pazarın tek bir kural setine sahip tek bir tasarruf ve yatırım birliğine dönüşmesini sağlamalıyız." diye konuştu.

Von der Leyen, çeşitli sektörlerin özel durumlarını da ele aldıklarını belirterek, bu kapsamda enerji yoğun sanayi, temiz teknoloji üretimi, otomotiv ve çelik sektörleri konusunda stratejik çalışmalar yaptıklarını, şimdi kimya endüstrisine odaklanacaklarını ifade etti.

Savunma sektörünün güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya destek

Savunma başlığında ise dün sunduğu "2030 Hazırlığı" stratejisinin liderler tarafından görüşüldüğünü belirten von der Leyen, "Rekabetçilik ve savunma aynı madalyonun iki yüzüdür. Birkaç hafta öncesine kadar bu gerçeklik hakkında şüpheler vardıysa da, artık hiçbiri kalmadı." değerlendirmesini yaptı.

Von der Leyen üye ülkelerin savunma harcamalarının nasıl yapılacağı konusunda anlaşmaya vardığını dile getirerek, yeni stratejinin hem ulusal ölçek hem de AB düzeyinde ek finansman oluşturulması, bir yandan üretimi artırırken diğer yandan ortak tedarik için araçların sağlanması gibi unsurları içerdiğini anımsattı.

Ortaklık kurulan üçüncü ülkelerin de araçlardan yararlanmasına olanak sağlanacağını aktaran von der Leyen, Avrupa'nın güvenliğinin Ukrayna'nınkinden ayrı düşünülemeyeceğinin altını çizdi.

AB Konseyi Başkanı Costa da "Bugün esas olarak ekonomi gündemimize odaklandık." dedi.

İstisnasız bütün AB üyesi ülkelerin ekonomik konulara daha fazla odaklanılması ve bu alanda hızla adımlar atılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını anlatan Costa, "Liderler, gereksiz bürokrasiyi azaltmak, enerjiyi vatandaşlar ve şirketler için daha uygun fiyatlı hale getirmek ve tasarrufları üretken yatırımlara dönüştürmek olmak üzere üç temel alanda önemli kararlar aldı." diye konuştu.

Costa, bir gazetecinin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın zirve girişinde dile getirdiği Ukrayna'ya 5 milyar euroluk mühimmat desteği teklifinin liderlerce görüşülüp görüşülmediği sorusuna, "Ukrayna'yı barış sağlandığında güvencelerle ve en önemlisi AB'ye entegrasyonunda desteklemeye devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Öte yandan zirvenin Ukrayna'ya desteğin teyit edildiği sonuç bildirisinin Macaristan'ın itirazı nedeniyle 27 değil, 26 üye ülkenin onayıyla kabul edildiği, Kallas'ın yeni teklifinin de Macaristan vetosu nedeniyle değerlendirmeye alınmadığı öğrenildi.