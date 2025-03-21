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Dünya
AA 21.03.2025 13:41

BM: 2024, göç yollarında en fazla can kaybının kaydedildiği yıl oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2024'te dünya genelinde göç yollarında 8 bin 938 kişinin hayatını kaybettiğini ve bunun kayıtlardaki en ölümcül yıl olduğunu bildirdi.

BM: 2024, göç yollarında en fazla can kaybının kaydedildiği yıl oldu
[Fotograf: AA]

IOM, geçen yıl göç ederken ölenlere ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "2024'te dünya çapında göç yollarında en az 8 bin 938 kişi hayatını kaybetti ve bu kayıtlardaki en ölümcül yıl oldu." ifadesine yer verildi.

Son 5 yılda göç yollarında ölenlerin sayısındaki artış eğiliminin sürdüğüne işaret edilen açıklamada, 2024'teki ölüm sayısının, 8 bin 747 göçmen ölümünün kaydedildiği 2023'teki bir önceki rekoru geride bıraktığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Ugochi Daniels, "Dünya genelinde artan göçmen ölümlerinin trajedisi hem kabul edilemez hem de önlenebilir. Her sayının arkasında bir insan var" ifadelerini kullandı.

Daniels, dünyanın birçok bölgesindeki ölümlerde artış yaşandığını belirterek, bunun daha fazla trajik can kaybını önleyebilecek uluslararası bir müdahaleye duyulan ihtiyacı gösterdiğinin altını çizdi.

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