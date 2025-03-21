Hamas, esir değişimi görüşmelerini durdurduğu yönündeki iddiaları yalanladı

Hamas'tan yapılan açıklamada, Yediot Ahronot gazetesinin esir değişim anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin durdurulduğu yönündeki haberi yalanlandı.

Hamas'ın hala müzakerelerin merkezinde olduğu, arabulucularla (Katar ve Mısır) sorumluluk ve ciddiyetle süreci yakından takip ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önerisi ve farklı fikirlerin değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, "esir takasının gerçekleştirilmesi, savaşın sona ermesi ve geri çekilmenin sağlanmasını amaçlayan bir anlaşmanın hedeflendiği" vurgulandı.

Yediot Ahronot gazetesi, arabuluculuk sürecine katılan bir kaynağın "Hamas’ın İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarının ardından iletişimi durdurduğunu ve esir takasıyla ilgili müzakereleri askıya aldığını" söylediğini iddia etmişti.