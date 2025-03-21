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Dünya
AA 21.03.2025 14:18

Kremlin Sözcüsü Peskov: Avrupa'nın askerileştirilmesi çok tehlikeli bir eğilim

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Avrupa'nın askerileştirilmesi çok tehlikeli bir eğilim. Bu, durumu yatıştırmaya ve karşılıklı güven ortamını sağlamaya yardımcı olmuyor, Avrupa'daki güvenliğe katkıda bulunmuyor." dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov: Avrupa'nın askerileştirilmesi çok tehlikeli bir eğilim
[Fotograf: AP]

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

Avrupa'nın askerileştirilmesi konusuna değinen Peskov, çok sayıda Avrupalının buna karşı çıktığını, ancak ülke yönetimlerinin bu yolu izlediğini söyleyerek, "Avrupa'nın askerileştirilmesi çok tehlikeli bir eğilim. Bu, durumu yatıştırmaya ve karşılıklı güven ortamını sağlamaya yardımcı olmuyor, Avrupa'daki güvenliğe katkıda bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

"Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırı düzenlemekten kaçınıyor"

Ukrayna ordusunun, Rus toprağı Kursk bölgesindeki Suca şehrinde bulunan doğal gaz pompalama istasyonuna saldırı düzenlediğine dikkati çeken Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rus enerji altyapılarına saldırmama yönünde verdiği söze uymadığını ifade etti.

Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri yürürlükte. Rus Silahlı Kuvvetleri, ABD ile Rusya arasında varılan anlaşmaya (30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı kaçınma) uyarak Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırı düzenlemekten kaçınıyor." diye konuştu.

"İran, barışçıl nükleer sektörünü geliştirme hakkına sahip"

İran'ın nükleer sorununa da değinen Peskov, bu sorunun siyasi diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun için gerekli imkanlar var. Ancak bunun için siyasi iradeye ihtiyaç var. İran'ın nükleer silaha sahip olma planı yok. İran, nükleer programını uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı gerçekleştiriyor. Diğer ülkeler olduğu gibi İran da barışçıl nükleer sektörünü geliştirme hakkına sahip."

Sözcü Peskov, Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkilerle ilgili olarak, "İlişkilerimiz kesilmedi ve kesilemez. Ermenistan, bizim için dost ülke." değerlendirmesinde bulundu.

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