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Çevre
AA 16.02.2024 13:11

İklim değişikliği ve kuraklık, ayçiçeği üretimini etkiledi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadul Önemli, iklim değişikliği ve kuraklığın ayçiçeği üretimini etkilediğini belirtti.

İklim değişikliği ve kuraklık, ayçiçeği üretimini etkiledi

Önemli, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce kurumun toplantı salonunda düzenlenen "Ayçiçeği üretimi" konulu toplantıda, kuraklığın ayçiçeği üretimini ve verimini yüzde 70 oranında etkilediğini söyledi.

Türkiye'de yaşanan iklim değişikliğinin dikkat çekilmesi gereken bir problem olduğunu vurgulayan Önemli, "Gelecekte sulamadan tarım yapmak oldukça zor olacak. Yağan yağmurun bir damlasının denize gitmesini engellemeliyiz. Yarın denizden o suyu çekmek daha büyük masraf olacak" dedi.

Önemli, yağmur suyunu bir noktada toplayıp tarımda kullanılabilir hale getirilebilen daha çok projenin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ayçiçeği yetiştirme teknikleri hakkında da bilgi veren Önemli, sunumun ardından toplantıya katılan çiftçilerin sorularını cevapladı.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç de kuraklık nedeniyle Trakya genelinde ayçiçeği üretim miktarının düştüğünü dile getirdi.

Ayçiçeği üretiminin artırılması için Tarım ve Orman Bakanlığına rapor sunduklarını anlatan Kırbiç, çiftçinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Çömlekköy Barajı'nın temeli atılacak

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, tarımda sulamanın hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Sulamayla ilgili yeni yatırımların hayata geçeceği bilgisini veren Bayazıt, şunları kaydetti:

"Arazilerimizin her karışını işliyoruz. Boş kalan arazimiz yok, büyük bir bölümü sulanabilir durumda. Sulama ile ilgili yeni projeler ve yatırımlar her geçen gün büyümekte ve artmakta. Bunun son örneği Çömlekköy Barajı inşaatı.

Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı açıkladı. Şu anda inşaatına başlanılacak, ihalesi bitti, sözleşme imzalandı. Önümüzdeki günlerde inşallah Sayın Bakan'ımızın katılımıyla temel atma töreni yapacağız."

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